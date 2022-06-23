الامارات | كلير لوكستون تروي حكاية «إنتركونتيننتال» بالزهور

شكرا لقرائتكم خبر عن كلير لوكستون تروي حكاية «إنتركونتيننتال» بالزهور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال عن تعاونها مع الفنانة البريطانية كلير لوكستون، للكشف عن سلسلة من التجارب للإقامة في إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي، وإنتركونتيننتال لندن بارك لين، إنتركونتيننتال نيويورك باركلي.

واستوحت كلير التصاميم من أسفارها الشخصية، إذ تروي حكاية علامة الضيافة العالمية الشهيرة من خلال النباتات الطبيعية، وتصوير الحيوانات والمناظر في أعمالها الفنية، جنباً إلى جنب مع مجموعة من التجارب الحسية.

وقالت كلير لوكستون: «يسعدني أن أشارك مرة أخرى لتفسير قصة علامة (إنتركونتيننتال)، إذ يلهمني السفر حول العالم، وآمل أن يتألق في كل تفاصيل أعمالي، بدءاً من الأزهار في الردهة وأوشحة الفريق في الفندق المخصصة للأجنحة الخاصة، وصولاً للرسومات والأعمال الفنية المعلقة في كل الأركان». وأضافت «تعكس كل زهرة في أعمالي في إنتركونتيننتال فندقاً أو منتجعاً من ماضيه أو حاضره، إذ سعيت أثناء تنسيق تصميم الأجنحة والتجارب إلى استكشاف التوازن الدقيق بين البشر والطبيعة عبر الاحتفال بسحر التجوال».

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