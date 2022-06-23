الامارات | «مقيض الصقور» ينطلق في العين

شكرا لقرائتكم خبر عن «مقيض الصقور» ينطلق في العين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق مركز العين الشبابي التابع لنادي تراث الإمارات، أول من أمس، برنامج «مقيض الصقور» لطلابه المنتسبين، والذي يستمر حتى 10 يوليو المقبل في منطقة سيح صبرة بمدينة العين.

ويقدم البرنامج معلومات عن الصقور وتربيتها، والاستعدادات لفترة المقيض أو ما يسمى بـ«الربط»، والتي تمتد أكثر من سبعة أشهر؛ وهي الفترة التي يقوم خلالها الصقر باستبدال ريشه القديم، إذ يحتاج الطير في هذه الفترة لعناية خاصة وعوامل مهمة تتعلق بجودة وصحة الغذاء وحمايته من الأمراض، فضلاً عن أجواء خاصة يجب أن تتوافر في غرف المقيض.

وقال مدير مركز العين خليفة بطي الشامسي، إن «رياضة الصيد بالصقور هي إحدى ركائز التراث الإماراتي الذي ورثناه عن الآباء والأجداد، وتعد من أهم الرياضات التقليدية في الدولة»، مشيراً إلى أن البرنامج يهدف إلى زيادة الوعي بقيمة الصقارة، ونشر أخلاقيات رياضة الصيد بالصقور والتعريف بصفات الصقور وعاداتها وأطوار حياتها وأنواعها، وغرس المبادئ والممارسات الصحيحة لهذا الإرث في الناشئين.

ولفت إلى أن البرنامج ينفذه عدد من المدربين المتخصصين في هذا المجال لتعليم الطلاب كيفية رعاية الصقور ومبادئ ممارسة الصقارة والأدوات التي تحتاجها الصقور والصقارين.

بطي الشامسي:

«رياضة الصيد بالصقور إحدى ركائز التراث الإماراتي الذي ورثناه عن الآباء والأجداد، وتعد من أهم الرياضات التقليدية في الدولة».

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