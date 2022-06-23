الامارات | مـدينـة إسبانية تطلق أسماء على موجات الحر

شكرا لقرائتكم خبر عن مـدينـة إسبانية تطلق أسماء على موجات الحر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استحدثت مدينة إشبيلية في إسبانيا نظاماً لتسمية موجات الحر المتكررة التي تؤثر في سكان المدينة الواقعة في الجنوب القاحل، مع وضع تصنيفات لها لربط توقعات الأرصاد الجوية بالمخاطر الصحية التي قد تترتب عليها، على غرار العواصف والأعاصير.

وقال رئيس بلدية إشبيلية أنتونيو مونوز، أول من أمس، إن «النظام سيصنف الموجات الحارة إلى ثلاث فئات، وسيعمل على تحذير السكان قبل خمسة أيام من هبوبها»، مضيفاً في بيان: «نحن أول مدينة في العالم تخطو هذه الخطوة التي من شأنها أن تساعدنا في التخطيط واتخاذ الإجراءات اللازمة عند وقوع حادثة مناخية من هذا النوع». وستسمى موجات الحر بحسب ترتيب أبجدي عكسي، وتم بالفعل اختيار أسماء الموجات الخمس المقبلة لتكون زوي وياجو وزينيا وونسيسلاو وفيجا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news