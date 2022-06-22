الامارات | فتاة المنصورة.. والد نيرة أشرف: منعوني من رؤية جثة بنتي في المشرحة

شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة المنصورة.. والد نيرة أشرف: منعوني من رؤية جثة بنتي في المشرحة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال أشرف عبدالقادر، والد نيرة أشرف ضحية واقعة جامعة المنصورة، إنه لما وصل المنصورة قيل له إن ابنته في المشرحة "مرضيوش إني أدخل أشوف بنتي وقالولي مش هتتحمل المنظر".

وأضاف أشرف عبدالقادر، خلال لقاء له ببرنامج "تفاصيل"، عبر فضائية "صدى البلد 2": "عملت للمتهم أكثر من محضر وأبلغت شرطة الإنترنت والمباحث وأكثر من قاعدة عرفية مع المتهم".

وتابع والد نيرة أشرف ضحية واقعة جامعة المنصورة: "مستغرب من اللي عمله المتهم في بنتي، عشان الناس بتقول إنه من المتفوقين في الجامعة ومكانش عيل صايع، وأنت لو بتحب واحدة يا إما تتجوزها يا إما تقتلها؟".

وقال: "بنتي كانت عايزة تبقى مضيفة طيران ومكانتش بتفكر في الجواز، وكانت بتقولي إنها هتخلص الجامعة وهتقدم في معهد المضيفات وكنت هعملها اللي هي عايزاه أنا مكنتش عارف إنه هيحصل كده".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news