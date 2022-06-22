أطعمة يجب تجنبها في فصل الصيف بينها اللحوم.. قد تسبب لك الحمى

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع الاستمرار في ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يحذر العديد من الخبراء من أطعمة يجب تجنبها في الطقس الحار، وذلك كي لا يتم الشعور بالحرارة العالية في الجسم، ما قد يؤدي إلى الشعور بالخمول والكسل لساعات طويلة.

وعلى هذا النحو، نستعرض في السطور التالية، أبرز أطعمة يجب تجنبها خلال فصل الصيف، وذلك حسب ما كشفت صحيفة «تايمز» الهندية.

أطعمة يجب تجنبها في الطقس الحار

ومن بين الأطعمة التي يجب تجنبها خلال فصل الصيف:

1- المانجو

المانجو غني بالسكر الطبيعي ويمكن أن يسبب الإفراط في تناوله، لالتهابات الجلد والزيادة من حرارة الجسم، إلى جانب أنه يمكن أن يؤدي إلى حدوث عدد من الأعراض غير المرغوب فيها مثل، الإسهال واضطرابات المعدة والصداع وما إلى ذلك.

2- المشروبات الساخنة

يُنصح بتجنب المشروبات الساخنة مثل الشاي والقهوة في فصل الصيف، حيث يعتقد الخبراء أنها تسبب الحرارة الخارجية، فإن درجة حرارة الجسم مرتفعة بالفعل واستهلاك أي شيء يتجاوز درجة حرارة الغرفة يزيد من درجة الحرارة الكلية، ويؤدي إلى زيادة محتوى البيتا، الذي يزعج الجهاز الهضمي ويسبب الانتفاخ والتجشؤ المر.

3- اللحوم

اللحوم ليست طعامًا سهل الهضم، والإفراط في تناولها خلال فصل الصيف يزيد من ضغط الجهاز الهضمي، إذ أنها تحتوي على كميات عالية من الدهون والبروتينات والكربوهيدرات التي تسخن الجسم أثناء الهضم.

4- الأطعمة الحارة

يُنصح بتجنب الطعام الحار في الصيف، لأن مادة الكابسيسين الموجودة في الفلفل الحار تزيد من حرارة الجسم، وينتج عنها التعرق المفرط، مما يؤدي إلى حدوث الجفاف.

5- الماء البارد فور التعرض لأشعة الشمس

تجنب تناول الماء البارد فور تعرضه لأشعة الشمس المباشرة، لأن الجسم يستغرق بعض الوقت لضبط نفسه، وإذا تم الحصول على الماء البارد سريعا في هذا الوقت، فقد تصاب بالحمى أو احتقان الحلق.