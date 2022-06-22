11 معلومة عن المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف.. «أول دفعته وولد على بنتين»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

واقعة اقشعرت لها الأبدان في كل مكان، بعدما أقدم طالب جامعي على التخلص من زميلته أمام جامعة المنصورة، صباح أول أمس، وذلك بسبب رفضها الارتباط به، وسرعان ما بات ينادي الجميع بضرورة القصاص العادل من قاتل نيرة أشرف، طالبة جامعة المنصورة.

وخلال تصريحات سابقة، كشفت العديد من المصادر أن قاتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، اعتاد على مضايقتها بسبب رغبته الملحة في الارتباط منها، وهو ما قابلته بالرفض التام، لكنه لم يتخيل أحد أن الأمر سيصل للقتل.

معلومات عن قاتل الطالبة نيرة أشرف

وعلى هذا النحو، نستعرض في السطور التالية، أبرز المعلومات عن قاتل الطالبة نيرة أشرف، حسب ما كشف أصدقاؤه وجيرانه في تصريحات سابقة لـ«الوطن».

1- يدعى محمد عادل عوض الله.

2- عُرف عنه السلوك المحترم والأخلاق الرفيعة.

3- لم تظهر عليه معاناته من أي أمراض نفسية، أو محاولاته لافتعال المشكلات مع أحد من قبل.

4- تميز قاتل الطالبة نيرة بتفوقه الدراسي، إذ أنه كان الأول على دفعته في الفرقتين الأولى والثانية بالجامعة.

5- هو الصبي الوحيد لأسرته، المكونة من والدته وشقيقتيه، بينما الأب متوفي.

6- حررت أسرة نيرة عدد من المحاضر ضده ليتوقف عن مضايقاته لها.

7- هدد بقتل نيرة أشرف قبل يوم الواقعة بـ3 أيام، لكنها لم تهتم لتهديداته.

8- بعد تحرير المحاضر ضده توقف قاتل الطالبة نيرة عن مضايقاته لها لعدة أشهر، لكنه عاد للأمر من جديد.

9- كانت لديه رغبة مستمرة وملحة في الارتباط من نيرة على الرغم من رفضها للأمر.

10- اعتاد على عمل صفحات مزيفة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وذلك لمطاردة نيرة أشرف بسبب حبه الشديد لها، كما قام أيضا بتوجيه المضايقات لشقيقتيها.

11- في صباح يوم الواقعة، تعرض قاتل الطالبة نيرة لها ونشبت مشاجرة بينهما، وسرعان ما سدد الطعنات لها، ومن ثم أقدم على نحرها.

تفاصيل تحقيقات النيابة العامة

وكانت كشفت تحقيقات النيابة العامة، تفاصيل واقعة مقتل الطالبة نيرة أشرف، والتي جاءت أمام جامعة المنصورة، وذلك بعد أن تطورت الخلافات التي نشبت بينها وبين المتهم محمد عادل، بسبب رغبته في الارتباط بها ورفضها للأمر، ما دفعه للانتقام منه، حيث اختار توقيت أداء امتحانات العام الدراسي لينفذ جريمته.