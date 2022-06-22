نساء مصر يطالبن مبروك عطية: الاعتذار قبل الاعتزال

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ما يزال الهجوم مستمرا على الداعية الإسلامي الدكتور مبروك عطية، وذلك عقب تصريحاته أمس الثلاثاء، على هامش واقعة مقتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف، والتي اعتبرها الكثير من الأشخاص أنها صادمة، وذلك لمحاولة تبريره ما قام به المتهم في حق زميلته، لكونها لم تكن ترتدي للحجاب قبل وفاتها.

مبروك عطية يعلن اعتزاله

وبعد الهجوم الحاد الذي واجهه مبروك عطية، عقب تصريحاته الصادمة على واقعة نيرة أشرف، طالبة جامعة المنصورة، خرج قبل قليل في بث مباشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، معلنا أن هذا هو اللقاء الأخير له، حيث قال خلاله: «هذا اللقاء الأخير وسميته لهذا وجبت الإجازة وقد أعود أو لا أعود، وسبوني بقى أتكلم براحتي ده اللقاء الأخير؛ لأن اتعلمنا والطلبة اتعلمت أن هناك أخطاء بالبحث العلمي وهي النقل عن مصدر وسيط، فعند النقل عن مصدر أساسي جائز، ولكن نقل من مصدر على مصدر، أمر سيئ لتوافر المرجع الأصلي».

وسرعان ما لاقى نبأ اعتزال مبروك عطية تفاعل العديد من سيدات وفتيات مصر اللائي طلبن منه تقديم الاعتذار قبل الاعتزال، وجاء من بين التعليقات «من زمان كان لازم تعمل الخطوة دي بس تعتذر لينا الأول»، «لازم يعتذر قبل الاعتزال»، «بعد الاعتذار الأول»، «كان لازم يحصل من بدري».

نهاد أبو القمصان تهاجم مبروك عطية بعد حديثه عن طالبة جامعة المنصورة

حالة من الغضب انتابت نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، وذلك بعد التصريحات الأخيرة لـ مبروك عطية حول واقعة طالبة آداب المنصورة، حيث ردت عليه في مقطع فيديو عبر منصة الفيديوهات «يوتيوب» قائلة «بلاغ إلى النائب العام في المدعو مبروك عطية، في مواطن مصري اسمه مبروك عطية، بيدعي إنه هو شيخ طالع يقول للناس أو البنات تحديدا عايزة تصوني نفسك لازم تلبسي الخيمة، وبيبرر للي قتل البنت قدام جامعة المنصورة لأن دي طبيعة المجتمع المصري».