الامارات | سلوفاكيا..دخل المشفى لعلاج عينه المريضة فخسر الثانية تماما

شكرا لقرائتكم خبر عن سلوفاكيا..دخل المشفى لعلاج عينه المريضة فخسر الثانية تماما والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 22 يونيو 2022

ذكرت وكالة "تي أيه أر إس " السلوفاكية اليوم الأربعاء،أن مريضا دخل مستشفى كبرى لعلاج إحدى عينيه، فقد العين السليمة.

وقال متحدث باسم مستشفى جامعي في براتيسلافا أنه تم منع الطبيب الذي أجرى العملية من التعامل مع المرضى.

وقدم المستشفى للضحية واسرته رعاية نفسية ودعما للتعامل مع التداعيات الناجمة عن ذلك .

ووفقا لوكالة كالة "تي أيه أر إس " ، بدأت هيئة الأشراف الصحي تحقيقا بشأن ملابسات حدوث هذا الخطأ غير المسبوق. ووقع هذا الخطأ المأساوي على خلفية نزاع في قطاع الصحة السلوفاكي.

وقبل أسبوع ، قالت نقابة الأطباء "إل أو زد" أن نحو 3 آلاف طبيب أعربوا عن استعدادهم لترك العمل إذا لم تتحسن الرواتب الضعيفة وظروف العمل التي لايمكن تحملها على نحو متزايد .

وبسبب هجرة الأطقم الطبية،وبصفة خاصة إلى جمهورية التشيك والنمسا، فإن الأطباء الباقين في سلوفاكيا يتعرضون لأعباء عمل أكثر منذ سنوات،وتسببت جائحة كورونا في تفاقم الوضع سوءا.

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