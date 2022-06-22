الامارات | خبر وفاة ملكة جمال البرازيل السابقة يكتسح مواقع التواصل الإجتماعي

شكرا لقرائتكم خبر عن خبر وفاة ملكة جمال البرازيل السابقة يكتسح مواقع التواصل الإجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إكتسح خبر وفاة ​ملكة جمال البرازيل​ السابقة منصات مواقع التواصل الإجتماعي.

وأعلنت صحيفة "ميرور" البريطانية عن وفاة ملكة جمال البرازيل السابقة ​جليسي كوريا​ بعد خضوعها لعملية روتينية لإزالة اللوزتين، لتدخل بعدها في غيبوبة لمدة شهرين.

وقالت الصحيفة أن ملكة جمال البرازيل السابقة تعرضت لنزيف حاد وأزمة قلبية بعد أيام فقط من إجراء عملية إزالة اللوزتين.

وتحدث كاهن العائلة ليديان ألفيس : "خضعت جليسي كوريا لعملية جراحية لإزالة اللوزتين وبعد خمسة أيام في المنزل، أصيبت بنزيف".

شكل الخبر صدمة عند المتابعين الذين تفاعلوا معه وتمنوا للراحلة الرحمة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news