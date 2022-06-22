الامارات | "القاهرة مكة".. الافراج عن فيلم منى زكي بعد رفض عرضه لـ 12 عاماً

شكرا لقرائتكم خبر عن "القاهرة مكة".. الافراج عن فيلم منى زكي بعد رفض عرضه لـ 12 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد 12 عاماً من رفض عرضه في مصر أعلن المؤلف محمد رجاء الموافقة أخيراً على عرض فيلم "القاهرة مكة" بطولة الممثلة المصرية ​منى زكي​ وإخراج هاني خليفة، والذي انتهى تصويره عام 2012.

وكتب رجاء عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي: "بعد أكتر من 11 سنة صبر وانتظار وسعي ومشاوير وجوايز سيناريو ومحاولات للإنتاج وعشم وإحباط، القاهرة مكة بطولة الفنانة منى زكي مع مجموعة من أهم النجوم وإنتاج محمد حفظي وإخراج هاني خليفة".

يذكر أن الفيلم شارك في العديد من المهرجانات الفنية وفاز بعدد من الجوائز منها جائزة ساويرس لكتاب السيناريو الشباب عام 2015.

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