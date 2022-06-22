الامارات | إحالة قاتل فتاة المنصورة إلى "الجنايات" المصرية

شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة قاتل فتاة المنصورة إلى "الجنايات" المصرية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أمر النائب العام المصري بإحالة المتهم بقتل فتاة المنصورة إلى محكمة الجنايات.

وصدر القرار لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها (نيرة) عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها.

وقد جاء قرار الإحالة بعد ثمان وأربعين ساعة من وقوع الحادث، كما تم التنسيق مع محكمة الاستئناف المختصة وتحددت أولى جلسات المحاكمة يوم الأحد القادم الموافق السادس والعشرين من الشهر الجاري.

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