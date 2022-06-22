أرملة تنجب من زوجها بعد وفاته بعام وتستعد لمولودهما الجديد: هيتبسط مني

القاهرة - سمر حسين - ماما

الاستسلام للعقم لدى السيدات من الأمور الصعبة على أنفسهن، خاصة إذا كن يرغبن في الإنجاب من شخص يحبونه، لذا يخضن العديد من التجارب والمحاولات الطبية للحصول على مولود، وهو ما فعلته سارة شيلينبرجر، التي تبلغ من العمر 41 عامًا عقب وفاة زوجها إثر تعرضه لنوبة قلبية في شهر فبراير لعام 2022.

سيدة تلد طفل عقب وفاة زوجها

لجأت صاحبة الـ41 عامًا المقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى استخدام الأجنة المجمدة، التي أجراها زوجها قبل وفاته حتى تنجب منه طفلًا، واستخدمتها عقب وفاته بـ14 شهرًا، وذلك حسبما أوضحت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وبالفعل أنجبت السيدة أول مولود لها عن طريق التلقيح الصناعي، ثم هيأت نفسها لانجاب طفل آخر باستخدام الحيوانات المنوية المجمدة لزوجها، وأشارت التقارير الطبية إلى أن الزوجان عانا طوال فترة زواجهما من أجل الحصول على مولود، ووصل الأمر إلى أنهما أجريا عمليتان للتلقيح الاصطناعي حتى يحصلا على طفل.

الأم تستعد للحمل في طفل آخر

وهو ما مكن «سارة» من إنجاب «هايز» طفلها الأول، وصممت الآن على إنجاب طفل آخر، إذ قالت: «كافحت أنا وزوجي لمدة طويلة حتى نكون أسرتنا ونحصل على طفل، وأدعو الله أن أحصل على طفل معجزة آخر وينضم إلى أسرتنا».

لذا ستجري السيدة عملية نقل أجنة في 23 يونيو الجاري، وستظهر نتيجتها عقب أسبوعين، إذ ثبت نجاحها أو العكس، قائلة: «إنه أمر حساس للغاية، ولكنه يثير فضولي أيضًا.. أنا ممتنة وكلي أمل، للحصول على قطعة ثانية من زوجي سكوت الذي أعلم أن كل ما يريده مني أن أفعل ذلك بعد رحيله».

التلقيح الاصطناعي

يعتبر التلقيح الاصطناعي أحد الوسائل الفعالة لحل مشكلة الإنجاب لدى الكثيرون، فضلا عن أن أحد أنواعه هو التلقيح داخل الرحم، إذ يجرى من خلال إدخال الحيوانات المنوية بواسطة أنبوب رفيع وطويل إلى رحم الأم.