ما علاقة قص الشعر بالأيام القمرية؟.. «اعرفي الحقيقة وتجنبي المشاكل»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تهتم العديد من النساء وخاصة الأمهات بشعر بناتهن كثيرا وتلجأ العديد منهن إلى قص شعرهن وخاصة في فصل الصيف سواء من أجل عمل تسريحة جديدة تتماشى مع الأجواء الحارة أو نتيجة إصلاح التالف منه، إلا أن الكثير منهن يربط تلك الخطوة ببعض الأمور وعلى رأسها انتظار الأيام القمرية، وبداية الأشهر العربية.

حقيقة علاقة قص الشعر بالأيام القمرية

وفي هذا الصدد، حذرت رشا شلباية، خبيرة الشعر والبشرة، من قص شعر الفتيات وخاصة الصغار منهن، موضحة أن الصحيح هو يكون من خلال قص الأطراف كل 4 شهور وليس أقل من ذلك.

وتابعت رشا شلباية، خلال حديثها لـ «هُن»، أن فكرة قص الشعر أو الأطراف لا ترتبط بفكرة الأيام القمرية التي نشأت عليها العديد من المعتقدات والتي تؤكد إنه يصبح اكثر طولاً إذا تم قص أطرافه في الأيام البيضاء من الأشهر الهجرية أي أيام 13 و14 و15 من كل شهر.

معتقدات خاطئة عن قص الشعر

ونوهت «شلباية» بوجود العديد من المعتقدات الخاطئة المرتبطة بالعناية بالشعر، والتي يجب التخلص منها، وفقًا لحديثها لـ «هُن»، وعلى رأسها حلق شعر الفتاة حتى ينمو بشك اكثر جمالًا وصحة، موضحة أن هذا الأمر ليس حقيقيًا بل النتيجة العكسية هي ما تظهر لك في النهاية، وأن شعر الفتاة يزيد طولا وكثافة ويكون صحيًا بتناول الغذاء الصحي والفيتامينات.

كما نصحت خبيرة البشرة والشعر بعدم اقتناء أدوات التجميل والعناية التي توهم المستهلك بسرعة زيادة طول الشعر وكثافته، مؤكدة أن الأمر يرتبط بتناول الطعام الذي يحتوي على الفيتامينات مثل «فيتامين C وd، والأوميجا 3»، الموجود في الجرجير والفلفل الألوان والكابوتشا والبنجر وغيرها.