من هي شبيهة دلال عبدالعزيز التي أثارت الجدل على فيسبوك: افتكرناها هي «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الجدل اثارتها سيدة تُدعى دينا عبدالعاطي، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ضجت «السوشيال ميديا» خلال الساعات القليلة الماضية مقطع فيديو لها تتحدث فيه عن العقل الباطن، بسبب الشبه الكبير الذي جمع بينها وبين الراحلة الفنانة دلال عبد العزيز.

وظهرت السيدة دينا عبدالعاطي، في مقطع فيديو وهي بالحجاب التقليدي، إذ تشابهت ملامحها مع شكل الفنانة الراحلة، وهي تقول: «هكلمكم عن العقل الباطن، لازم تبقى عارف إننا عندنا عقل ظاهر مسؤول عن أفعالنا، وبيوصله إشارات للإحساس وعقل باطن وده الكنز».

دهشة بين المتابعين بسبب شبيهة دلال عبدالعزيز

ورغم الموضوع العلمي التي تحدثت عنه خلال مقطع الفيديو، إلا أن المتابعون تركوا المحتوى بسبب الشبه الكبير بين دينا عبدالعاطي، والراحلة الفنانة دلال عبد العزيز، معلقين: «أنا أفتركته فيديو لـ دلال ربنا يرحمها»، و«بسم الله الرحمن الرحيم أنا أتخضيت أصلاً والله أفتكرتها دلال عبد العزيز الله يرحمها»، و«مين حضرتك يعني دي مش دلال عبد العزيز».

رد شبيهة دلال عبد العزيز

وردت دينا عبدالعاطي، شبيهة دلال عبد العزيز على هذا الجدل، مدونة: «وحياة ربنا أبدًا ومعرفش إزاي حصل كدةه، وليا فيديوهات تانية على الصفحة محدش علق التعليق ده غير على الفيديو ده.. سبحان الله».

من هي شبيهة دلال عبد العزيز؟

الجدير بالذكر أن دينا عبدالعاطي التي عُرفت بين الرواد بـ شبيهة دلال عبد العزيز، تصف نفسها بأنها «Mindset Coach» مدرب عقلي، إذ يتابعها ما يقارب من 10 الآف متابع على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وتشارك بالعديد من المقاطع التي تتحدث فيها عن العقل.