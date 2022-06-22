داعية يفتح النار على مبروك عطية بسبب نيرة أشرف: كلام مخابيل وإساءة للمحجبات

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

«عاوزة تحافظي على نفسك ومتتقتليش اخرجي قفة من بيتك، بلاش اللبس ده والشعر المهفهف».. كلمات أطلقها الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، خلال حديثه في مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تعقيبًا منه على واقعة قتل نيرة أشرف طالبة المنصورة، التي نحر عنقها زميلها أمام الجامعة، ليشعل بذلك موجة جدل ضخمة عبر السوشيال ميديا.

تعليق مبروك عطية على واقعة طالبة جامعة المنصورة

أثار مبروك عطية حالة من الجدل، بشأن واقعة قتل نيرة أشرف طالبة المنصورة، طالبة كلية الآداب جامعة المنصورة، إذ أعاد السبب إلى ملابس الفتاة ولكونها غير محجبة، زاعمًا أنه أحد الأسباب التي دفعت الجاني لارتكاب جريمته، مطالبا الفتيات والسيدات بارتداء «قفة»، حتى يتم منع حدوث تلك الجرائم في المجتمع.

داعية يفتح النار على مبروك عطية بسبب قتل نيرة

ومن جانبه، هاجم الشيخ والداعية الإسلامي، خالد الجمل، تصريحات «عطية»، مؤكدًا أنه لا مبرر للقتل والجريمة، وأن ملابس الفتيات مثل نيرة أشرف لا علاقة لها بأن تجعلهن ضحايا: «هل هو مدرك ولا عنده مشكلة عشان يقول كده، الإسلام حرم القتل والإيذاء ماليش دعوة لابسة إيه ما ربنا اللي بيحاسب، ده كلام مخابيل، يعني لو حد ساب تليفونه على عربيتك هتسرقه بقى».

وتطرق الداعية الإسلامي عن فرضية الحجاب، خلال حديثه لـ «هُن»، قائلًا: «إذا افترضنا أن البنت تغافلت عن فروض الله هل يباح قتلها ونحرها، ماتت بأي ذنب قتلت كفاية تعدي على كلام الله ورسوله».

خالد الجمل: كلام مبروك عطية إساءة للمحجبات

ووصف الداعية خالد الجمل، حديث مبروك عطية ومطالبته بارتداء الحجاب و«قفة» بالمسيء: «إزاي يتكلم ببشاعة كده الحجاب الالتزام والحشمة والحجاب قفة، لو قال هذه الكلمة على المحجبات والساترات لأنفسهن أطالبه بالاعتذار لهن لأن الحجاب والالتزام ليس قفة».