مبروك عطية يرد على رئيسة «القومي للمرأة»: لما تقابلي ربنا هتقوليله ايه؟

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

ما زال الهجوم مشتعلا على الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، عقب تصريحاته الأخيرة بشأن وفاة طالبة المنصورة نيرة أشرف التي سفكت دمائها على الطريق، بعد أن تلقت عدة طعنات في أجزاء من جسمها على يد زميلها، حتى أنهى حياتها بنحر عنقها.

رد الدكتور مبروك عطية على مايا مرسي

وقال الدكتور مبروك عطية، في فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن عدم حجاب الفتاة كان من الدوافع التي دفعت الشاب إلى ذبحها، لذا نصح الفتيات بارتداء «الخيمة»، للحد من حدوث هذه الجرائم، وعقب ذلك التصريح اشتعلت مواقع التواصل بالهجوم عليه.

وخاض ذلك الهجوم الكبير على «عطية» عقب تداول تصريحاته العديد من رواد السوشيال ميديا، ومنهم الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، إذ صرحت بإعلان خصومتها له يوم القيامة، متهمة إياه بمحاولة إرهاب سيدات مصر.

ورد عليها مبروك عطية ساخرًا من حديثها: «ما تخاصميني في الدنيا.. رب الدنيا هو رب الآخرة»، وتعجب من حديثها عن ما سوف تقوله إلى الله يوم القيامة: «هتختصمي عند ربنا تقوليله أحد علماء الأزهر قال المرأة لازم تتحجب.. أحد علماء الأزهر يدعو إلى فهم البيئة».

وأشار «عطية» إلى أنها أساءت الفهم به، ولكنه يسلم أمره إلى الله عز وجل لذا عليه الرضا بحكمه، واختتم حديثه بالدعاء لنفسه وللأمة بأكملها: «اللهم اهدي شبابنا وبناتنا... ووفقنا لما فيه رضاك يا أكرم الأكرمين.. يا ارحم الراحمين.. أفوض أمري إليك إنك بصير بالعباد.. تعلم نياتهم قبل أن تسمع ألفاظهم.. أنت حسبي ونعم الوكيل».

الدكتور مبروك عطية ونهاد أبو القمصان

كما دخلت بنفس الهجوم المشتعل، أمس، ضد الدكتور مبروك عطية، أيضا نهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، بعد تصريحاته الأخيرة، إذ هاجمت الداعية الإسلامي وأكدت أنه يدعو إلى نشر العنف في حالة عدم تحجب الفتيات، ولابد من أخذ إجراء قانوني ضده.

من هي نيرة أشرف؟

إحدى طالبات كلية الآداب جامعة المنصورة، قتلت على يد زميلها الذي كان يرغب الزواج منها، ولكنها كانت تقابله بالرفض دائمًا، حتى قرر الانتقام منها ونحر عنقها بجانب أسوار الجامعة وهي في طريقها لأداء امتحانها، قبل يومين.