تحذير عاجل من أمراض تصيب طلاب الثانوية العامة بالامتحانات.. «راقب جلدك وشعرك»

القاهرة - سمر حسين - صحة

في الأيام القليلة الماضية بدأ ماراثون امتحانات الثانوية العامة، إذ أنه بتلك الفترة يعاني الطالب وأسرته من الضغط النفسي والعصبي وتحديداً التلميذ الذي يؤثر عليه ذلك الضغط والتوتر نفسيا وجسديا ويظهر ذلك على هيئة بعض الأمراض النفسية والجلدية، يوضحها «هن» في التقرير التالي.

أعراض نفسية تصيب طالب الثانوية العامة

شهور المذاكرة المستمرة والاختبارات الفصلية التي يخوضها طالب الثانوية العامة لأجل تحقيق حلمه، كل ذلك يجعله عرضة للضغط النفسي والعصبي والتوتر الذي يصيبه بأمراض جلدية، لذا قالت الدكتورة إيمان سند، استشاري الأمراض الجلدية والليزر، لـ«هن»: «التوتر العصبي يؤثر على الجلد بشكل عام بصورة واضحة من أهمها أنه يسبب حساسية وظهور الأرتكاريا واحمرار في الجلد وهرش شديد ميقدرش ينام ويركز في المذاكرة وهي من الحاجات المزعجة جدا أوقات الامتحانات، والتوتر العصبي الذي يسبب تساقط الشعر وعادة يحدث تساقط الشعر بعد انتهاء الامتحانات لأن التوتر العصبي يحتاج وقت حتى يظهر تأثيره».

وأضافت «سند»: «بعض الطلاب يصابون بالهرش في أماكن محددة، مثل أسفل الرقبة أو جانبها ويمكن أن يحدث في أماكن مختلفة من الجسم، تكرار الهرش عدة مرات يؤدي إلى أن يصبح الجلد أكثر سمكاً مكان الهرش وغامقا وتعرجات واضحة بشكل كبير واللون يغمق، البعض يتعرض لقرقضة في الأظافر وهي ظاهرة منتشرة ومنهم من يصاب بالقرقضة في الشعر ويقطم الشعر باستمرار وهذه الأعراض هي بعض الأعراض الفجائية التي لها علاقة بالتوتر وممكن يكون موجود أثناء فترة الامتحانات، من يصاب بالتوتر قد تصل به الحالة إلى الفزع والإصابة بالصدفية أو الثعلبة أو البهاق، قد يصاب الطالب بالثعلبة نتيجة التوتر المفاجئ ممكن توصل أن يسقط شعرهم بالكامل، قد يسبب الفزع أيضا شيب الشعر»

كما أكدت الدكتورة إيناس علي، استشاري الصحة النفسية وتعديل السلوك، لـ«هن»: «بالنسبة للأمراض التي تواجه طالب الثانوية العامة، الجلد مرآة النفس أي توترات بتظهر مع الحاجات الجلدية و منها الطفح الجلدى بدون أي مقدمات مع التوتر و الضغط النفسى الشديد و تعتبر أعراض نفس جسمانية و أوضح ما تكون في الجلد هي الأرتكاريا والطفح الجلدي بيكون غالبا توترات النفسية والعصبية، ولكي نتلاشي تلك الأمراض يجب أن يقدم الأهل الدعم والثقة للأولاد».

حماية طالب الثانوية العامة من الأمراض النفسية

وبعد أن فندت «سند» أبرز تلك الأعراض، تحدثت عن طرق حماية الطالب من تلك الأمراض النفسية: «لكي نحمي طالب الثانوية العامة أن نقف بجواره بقدر الإمكان، لابد أن نعرف الأمور تجري بمقادير وكل شيء مقدر عند الله سبحانه وتعالى، مفيش داعي نوتر نفسنا زيادة أبدا مهما كانت الظروف والأسباب، ونحاول نتقبل الأمور بهدوء ويكون عندنا إيمان ويقين بالله سبحانه وتعالى، نستمر على الدعاء ويكون لدينا ثقة بالله أنه يختار لنا الأفضل، ولو ظهر أي عرض جلدي سواء في الجلد أو الشعر مفروض نتدخل بسرعة في العلاج، والاهتمام الغذائي الصحيح ونهتم بالخضار والفواكه الغنية بمضادات الأكسدة لأنها تقاوم الضغط العصبي الموجود في الجسم، بالإضافة إلى شرب الماء والتعرض للشمس والهوا من حين لآخر، كل دي عوامل تساعد على تقليل التوتر العصبي وبالتالي تجنب التعرض لهذه الأعراض في بعض الأحيان يمكن تناول فيتامينات مثل فيتامين A».