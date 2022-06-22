وفاة ملكة جمال القارات السابقة بشكل مأساوي.. «عملية غير متوقعة السبب»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم تتخيل الشابة العشرينية أن قرارها بإجراء عملية روتينية بسيطة في إحدى مستشفيات البرازيل أنها لن تخرج مجددا وستكون ضحية تلك العملية وتفقد حياتها للأبد، تلك الحادثة التي ضجت وسائل الإعلام المختلفة منها الأمريكية وأخرى برازيلية، لأن جليسي كوريا كانت ملكة جمال القارات وملكة جمال البرازيل سابقا، ولكنها توفيت بطريقة مؤلمة وصعبة على من حولها، إذ دخلت في غيبوبة لمدة شهرين أو أكثر ثم وفاتها إثر نزيف حاد.

وفاة ملكة جمال البرازيل السابقة

بعد أن كانت العشرينية جليسي كوريا ملكة جمال البرازيل والقارات سابقا، والتي توجت باللقب عام 2018، تتمتع بحياتها بين السفر وقضاء الأوقات على الشواطئ وأيضا كان لها رأس مالها الخاص كونها تمتلك علامة تجارية وشركة مكياج خاصة، لكن انتهت حياتها بين يوم وليلة وذلك بسبب عملية روتينية، لإزالة اللوزتين في إحدى مستشفيات مدينة مكاي جنوب شرق البرازيل وكانت حالتها بعد العملية مستقرة وبعد عودتها إلى المنزل أصيبت بنزيف حاد بعد 5 أيام فقط قضتهم في المنزل بعدها دخلت في غيبوبة استمرت لمدة شهرين ثم أصيبت بعدها بسكتة قلبية أنهت حياتها فوراً، وفقاً لصحيفة the Sun.

حزن الأقارب وضجة وسائل الإعلام

لم تكن «جليسي» ملكة جمال البرازيل تعتمد فقط على كونها ناجحة، إلا أنها صنعت لنفسها عملها الخاص، لكنها توفيت بعد عمليتها لإزالة اللوزتين بشهرين أو أكثر، وطيلت الشهرين كانت في غيبوبة، وقال كاهن العائلة ليديان الفيس اوليفيرا: «خضعت لعملية جراحية لإزالة اللوزتين وبعد 5 أيام في المنزل، أصيبت بنزيف، ثم ذهبت للمستشفى وتعرضت لسكتة قلبية في 4 أبريل الماضي، ومنذ ذلك الحين كانت في غيبوبة، بدون أي نشاط عصبي ثم ماتت في الساعات الأخيرة، مضيفا أن جثتها ذهبت لمعهد الطب الشرعي للتشريح، وأن الوفاة كانت بسبب خطأ طبي لأن العملية التي أجرتها عادية جدا مهما كانت نتائجها لن تصل إلى الموت.

وأضاف القس: «شكرا جزيلا لكل من دعا لها هذه الأيام، لقد حققت هدفها وتركت إرثها من الحب فينا، نطلب الدعاء للعائلة والأصدقاء حتى نحصل على للراحة في هذا الوقت الصعب».