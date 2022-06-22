على رأسهم مايكل جاكسون.. مطربون عالميون تسببوا في الذعر بعد مماتهم: «أرواحهم بتتحرك»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

رحلوا قبل سنوات لكن بصماتهم في عالم الغناء ما تزال محفورة في قلوب عشاقهم حول أنحاء العالم، لكن مؤخرا، باتت تتردد بعض الأقاويل نحو أن هؤلاء المطربين العالميين ربما ما يزال يعيش إرثهم بطريقة مختلفة ومخيفة أيضا، وذلك بعد اعتقاد البعض حول عيش أشباحهم حتى اليوم.

وحسب ما كشفت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية، أنه تردد مؤخرا بعض الأنباء عن ظهور أشباح لعدد من مشاهير الغناء حول العالم، وعلى رأسهم كل من، مايكل جاكسون، وألفيس بريسلي، وجون لينون.

ألفيس بريسلي

منذ وفاة المغني العالمي ألفيس بريسلي في العام 1977، انتشرت العديد من الأقاويل التي زعمت عدم موته، وأن قصة وفاته مزيفة وأنه لا يزال يعيش في الخفاء، وهو ما ثبت عدم صحته فيما بعد.

ولكن مؤخرا، زعمت زوجة «بريسلي» أن شبحه ما يزال يعيش في منزله في مقبرة جريسلاند، المتواجدة بولاية شيكاغو الأمريكية، قائلة إنها تشعر بوجوده عندما تزوره.

مايكل جاكسون

في العام 2009 رحل عن عالمنا نجم غناء البوب العالمي مايكل جاكسون، وسرعان ما انتشرت العديد من الأقاويل نحو الأسباب المختلفة لوفاته، وإلى هنا كان يبدو الأمر طبيعيا، إلى أن بدأ بعض الأشخاص في زعم سيره حول منزله بمدينة نيفرلاند بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

كما زعم آخرون بأنهم قد رأوا شبحه يسير في غرفة نومه، وكذلك غرفة الطعام الرئيسية بمنزله، وفي إحدى المرات ردد أحد جيرانه قائلا: «مايكل وتحركاته وأنفاسه».

جون لينون

كما زعم عدد من جيران المطرب العالمي الراحل جون لينون، أنهم يشاهدون شبحه وهو يزور منزل صديق له في مدينة مانشستر البريطانية، فيما ادعت زوجته أنها رأته وهو جالس على البيانو الخاص به، ويمارس هوايته المفضلة في عزف الموسيقى.