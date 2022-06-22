دار الإفتاء توضح تفاصيل وتوقيت صلاتي الاستخارة والتسابيح «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

ترد دار الإفتاء المصرية دوما على الأسئلة التي ترد إليها عبر منصاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء فيسبوك عبر البث المباشر، أو فيديوهات مقطعة على القناة الرسمية على موقع يوتيوب، وفيما يلي تفاصيل رد الإفتاء حول متى تكون صلاة الاستخارة، وكذلك كيفية صلاة التسابيح.

متى أصلي صلاة الاستخارة؟

تحتار كثير من الفتيات وفي أنسب توقيت لـ صلاة الاستخارة للشعور بأفضل نتيجة بعدها، وردت دار الإفتاء على أفضل توقيت لصلاة الاستخارة، حيث ورد سؤال جاء فيه، «متى أصلي صلاة الاستخارة»، ليأتي رد شيخ الإفتاء، «أصليها في الأوقات التي لا تكره فيها الصلاة، ممكن بعد صلاة الظهر، بعد المغرب، بعد العشاء، والأولى والأفضل أن تكون في تلك الصلوات أن تصلى في الثلث الأخير من الليل، ويجرى حسابه بمعرفة عدد الساعات بين المغرب للفجر، ثم قسشمتها على 3 والثلث الأخير هو المقصود، هو وقت بركة ونزول رحمات وتجليات».

كيفية صلاة التسابيح

تساءلت واحدة من المسلمات عن كيفية صلاة التسابيح بشكل عام، وجاء رد الإفتاء، «صلاة التسابيح من العبادات المستحبة، وهي بصلاة 4 ركعات متصلة، وبعد قراءة الفاتحة نقول سبحان الله والله أكبر والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونقولها 15 مرة بعد الفاتحة، ثم نركع وتقال 10 مرات، ثم نرفع فنقول 10، وفي السجدة الأولى تقال 10 مرات، وبين السجدتين تقال 10 مرات، ثم في السجدة ثالثنية 10 مرات، وفي جلسة الاعتدال قبل الركعة الثانية تقال 10 مرات، وتكرر في 4 ركعات، وبذلك التسبيحات تكون 400 مرة في الصلاة الواحدة».

وأكملت الإفتاء، «وإذا استطعنا أن نصليها مرة كل أسبوع فيفضل، أو مرة كل شهر، وإن لم تستطع ففي العام مرة، وإن لم تستطع ففي العمر مرة، لأنها صلاة مستحبة وثوابها كبير».