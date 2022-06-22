«الأخضر» موضة صيف 2022 في الملابس والإكسسوارات.. درجات الأرض المبهجة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

في بداية موسم الصيف، كانت الألوان البرتقالي والأحمر والأصفر والأخضر، هي اختيارات صانعي الموضة بشكل عام، ولكن مع دخول الصيف بشكل فعلي، سيطر لون واحد على الأزياء والإكسسوارات بحسب خبراء الموضة، وما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، وهو اللون الأخضر بدرجاته المختلفة بداية من درجات الأرض الزراعية وحتى النيون.

اللون الأخضر موضة صيف 2022

الأخضر في ألوان النيون اللامعة وبدرجاته المختلفة، بحسب الاستايلست إيمي كيستر، هو أكثر ألوان هذا الموسم في موضة صيف 2022 رواجًا، وقد فضله كل مصممي وصانعي موضة High Street هذا الموسم.

يمكنك أن تمنحي خزانة ملابسك بعض المرح مع أحد أكثر الألوان حرارة هذا الموسم لـ موضة صيف 2022، المؤلف من النغمات الترابية في الأرض الزراعية إلى النيون اللامع، بالدرجات المختلفة التي يفضلها الجميع.

اللون الأخضر هو المفضل من قبل كل ومصممي High Street، وبدأت مع دار الأزياء الفاخرة بوتيجا فينيتا، المعروفة بحبها للأخضر.

وشهد ربيع وصيف 2022 فساتين «مقطّعة» في دار الأزياء الشهيرة Stella McCartney وقطعتين أنيقتين في دار الأزياء العالمي Dior كذلك.

لذلك لا يمكن أن يفوتك هذا اللون اللافت للنظر على منصات العرض والرانواي، وبالنسبة لفساتين الصيف، ابحثي عن الأزياء المفضلة لديك باللون الأخضر أو استعدي للإجازة مع ملابس السباحة من نفس اللون.

اللون الأخضر في الإكسسوارات والملابس

وبشكل عامل دخل اللون الأخضر في كل شيء بداية من البنطلونات الكلاسيك والكاجوال وكذلك الملابس النهارية، وفساتين البحر، ودخل اللون في الإكسسوارات المختلفة من الخواتم والأقراط، ويمكنك كذلك ارتداء ألوان محايدة عادية مع حقيبة وحذاء من اللون الأخضر الرائع في تلك الحالة تكونين مع الترند وفي نفس الوقت مع ألوان ليست فاقعة لهذا الموسم الصيفي بألون فاقعة ومبهجة مثل الأخضر والأصفر والبرتقالي.