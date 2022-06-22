فوائد قصص قبل النوم لطفلك.. «ساعديه يكون مثقف»

القاهرة - سمر حسين - ماما

قصص ملونة وصغيرة تعرض روايات للأطفال، تحمل العديد من المواعظ والقيم للصغير، حتى تساعده في التنشئة بشكل صحيح، كما أن قصص قبل النوم التي ترويها الأمهات إلى أطفالهن تغرس الشغف بداخل صغارهن لتعلم مهارات القراءة والكتابة حتى يستطع قراءتها بنفسه مع الأيام، إذ تساعده على أن ينشأ مثقفا يهوى القراءة مثلما تعود من صغره، حيث أنها تدخله إلى عالم آخر.

فوائد قصص قبل النوم

ويوضح «هن» خلال التقرير الآتي، أنواع قصص قبل النوم التي يلزم التركيز عليها من قبل الأمهات لمساعدة أطفالهن على التخيل والاسترخاء، بالإضافة إلى فوائد قراءتها إلى طفلك، وذلك وفقًا لموقع The Independent.

- عند المواظبة على قراءة قصص قبل النوم بجانب طفلك، سيساعدك ذلك في ضبط التوتر لدى طفلك، بالإضافة إلى أنها تسمح لصغيرك بالمغامرة بخياله الواسع، ويذلك تساعده على تقوية تركيزه وذاكرته بمرور الوقت، كما أنها تساعده على الاسترخاء جيدًا نظرًا إلى أنها تنشط جميع حواسه، مما يشعره بالإجهاد والتوقف ثم الدخول في نوم عميق.

- تساعدك القصص في دعم الصحة النفسية لدى طفلك، لذا يفضل اختيار القصص وفقًا لاهتمامات الطفل، إذا كان يهتم بالاختراعات أو غيره من الأفكار، يمكنك مساعدته في ذلك من خلال القصص التي ترويها له قبل النوم، فضلًا على أنها تساعده في الخروج من روتين الحياة الطبيعي التي يعيشه يوميًا.

- إذا كنت تروين قصص النوم إلى طفلك للمرات الأولى، عليك باختيار القصص القصيرة والطريفة التي يتعلق بها الطفل، حتى يهوى الأمر، وبعد ذلك ستلاحظين أنه بدأ في حفظ طريقتك لراوية «الحدوتة» وتقليدك.

- تزود من ثقافة الطفل وإدراكه، كما أنها تساعدك على تنشئة طفل لبق يستطيع التحكم في المواقف وإدارتها بالشكل الصحيح الذي يناسب رغبته.

- لا يقتصر دور القصص على المستوى الترفيهي فقط، إذ يكون لها هدف يصل إلى عقل الطفل بشكل خاص، ويبدأ في مناقشته معك، لذا عليك التجاوب معه وخلق مجال للحديث لفتح إدراك طفلك، ومساعدته على التفرقة بين الصح والخطأ.

- ستلاحظين تغير تفكير طفلك بمرور الوقت كلما زاد معدل قراءته للقصص، لذا يلزم عليك الالتزام بالأمر، وشراء القصص المتعددة خاصًة التي يوجد بها الكثير من الصور الملونة والكبيرة التي تساعده على تنمية تركيزه.

قصص قبل النوم للطفل

من أهم الأشياء التي يكتسبها طفلك عند قراءة قصص قبل النوم هي رغبته في تعلم القراءة والكتابة، حتى يستطع قراءة الكثير على نطاق أوسع بنفسه، كما أنه يعتاد القراءة دائمًا حتى يكبر، مما يساعده على التنشئة بشكل صحيح.