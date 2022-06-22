أعراض الحمل قبل الدورة بأسبوع عن تجربة.. «عطش ودوران»

القاهرة - سمر حسين - ماما

«أعراض الحمل قبل الدورة بأسبوع عن تجربة»، سؤال تصدر محركات البحث المختلفة من قبل الزوجات، إذ ينتاب معظمهن القلق بشأن الحمل، فبعضهن يرغبن في ملاحظة مؤشر واحد يبلغهن بحملهن، خاصة إذا كن في بداية زواجهن، إذ يمثل الحمل دافعا لاستكمال فرحتهن مع شريك حياتهن، وتكوين أسرة مثلما حلمن.

أعراض الحمل قبل الدورة بأسبوع

ويجيب «هن» على تساؤلات الفتيات وقلقهن بشأن أعراض الحمل قبل الدورة بأسبوع عن تجربة سابقة لنماذج منهن، حتى يثقن في أن هناك العديد من العلامات التي تكون مؤشر مؤكد على الحمل.

قال الدكتور سيد الأخرس، أستاذ النساء والولادة وجراحة المناظير، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي الدكتور أيمن رشوان في برنامج «الدكتور» الذي يعرض على فضائية «القاهرة والناس»، إنه يوجد العديد من الأعراض التي تدل على الحمل قبل الدورة بأسبوع، ومن بينها ما يلي:

- حدوث ألم متقطع في أسفل البطن من الأمام.

- آلام أسفل الظهر، وتعتبر من أكثر العلامات الشائعة نتيجة أن الهرمونات تؤثر على الرحم ومنطقة البطن بشكل كامل حتى تهيئه لاستقبال الجنين.

- تغيرات في منطقة الثدي مع حدوث ألم، بالإضافة إلى تغير لون الحلمة إلى اللون الداكن أكثر من طبيعته، وتعتبر هذه من العلامات الأولية، وعند الشعور بألم الثدي يلزم عمل كمادات للحد من آلامها.

- غثيان عقب الاستيقاظ من النوم، فضلًا عن فقدان الشهية.

- سقوط بعض نقاط الدم السوداء، وتكون نتيجة حدوث تغيرات في بطانة الرحم لانغماس البويضة في جدار الرحم.

- تصاب الكثير من السيدات بالإجهاد العام، على عكس عادتها، إذ يرغبن في النوم لساعات متواصلة، وعدم القدرة على التحرك من السرير.

- الإصابة بالصداع والدوران.

- التبول بشكل أكثر من المعتاد، نظرًا لأن الرحم يضغط على المثانة، مما يزيد الشعور بالرغبة في دخول المرحاض باستمرار.

- الوحم، إذ تبدأ معظمهن في كره بعض الأكلات التي كانت تفضلها سابقًا، وعلى النظير تفضل بعض أنواع الأطعمة.

- الرغبة في تناول كميات كبيرة من الماء على مدار اليوم، وذلك لفقدان أجسامهن السوائل بشكل مستمر.

- الإصابة بإمساك وانتفاخات في البطن خلال الأيام الأولى قبل الدورة الشهرية.

لا يمكن الاعتماد على الأعراض الظاهرية

وأشار أستاذ النساء والتوليد إلى أنه لا يمكن الاعتماد على الأعراض الظاهرية بشكل أساسي، إذ يلزم عمل سونار مهبلي، ومن خلاله تتأكد الفتاة إذا كان هناك حمل أو لا حتى تتغلب على الشك الذي يراودها خلال الفترة الأولى من الحمل، فضلًا على أنه يجنبهن الشعور بالإحباط عندما يكون الحمل كاذب.