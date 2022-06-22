ماسك الزبادي بـ3 وصفات طبيعية مهمة لبشرتك.. «سهلة وموجودة في مطبخك»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تعاني البشرة باختلاف أنواعها من آثار فصل الصيف المؤلمة للجميع، وعلى الرغم من تعدد وصفات العناية بالبشرة يبقى ماسك الزبادي أفضل أنواع الأقنعة لجميع أنواع البشرة المختلفة، ذلك لأن الزبادي له خواص ترطيب عالية وتفتيح أيضا، لهذا يقدم «هن» في السطور التالية طريقة عمل ماسك بالزبادي والنشا والقهوة والعسل، وفقا لموقع organaoel.

ماسك الزبادي بالنشا

ماسك النشا بالزبادي يعتبر القناع الأفضل في تفتيح لون البشرة وإزالة التصبغات الجلدية، كما يعمل على تقشير البشرة لاحتواء اللبن على حمض اللبنيك، بالإضافة إلى أنه يرطب الجلد الجاف ويمنحه الليونة مع تزامن الطقس البارد.

طريقة تحضير ماسك الزبادي بالنشا

قومي بخلط ملعقة طعام كبيرة من النشا مع 3 ملاعق من الزبادي، ونصف ملعقة من العسل (اختياري).

اخلطي المكونات جيدا حتى تحصلي على مزيج متجانس.

وزعي الخلطة على البشرة واتركيها لحوالي 15 دقيقة، مع تكرار الوصفة بشكل يومي للحصول على نتيجة سريعة.

ماسك الزبادي والقهوة للوجه

ملعقة كبيرة من الزبادي الطبيعي

ملعقة كبيرة من القهوة

ملعقة صغيرة من العسل

طريقة تحضير ماسك الزبادي والقهوة

لعمل ماسك بالزبادي والقهوة اخلطي جميع المكونات معاً جيداً لتحصلي على خليط متجانس ثم ضعيه على البشرة بالكامل، ولا يجب أن تنسى الرقبة، ثم قومي بالتحريك في حركات دائرية على البشرة لمدة خمس دقائق تقريباً.

اتركي الماسك على البشرة لمدة نصف ساعة تقريباً.

قومي بإزالة الماسك بالفرك بنعومة على البشرة ويُشطف بعدها بالماء الدافئ.

فوائد ماسك الزبادي بالقهوة

يعمل على تفتيح وتبييض المناطق الغامقة في الوجه.

يعمل على زيادة إنتاج مادة الكولاجين بالبشرة، مما يعمل على تقليل الخطوط الرفيعة بالبشرة، والقهوة من أفضل الخيارات لمحاربة علامات تقدم سن البشرة.

يحفز الدورة الدموية بالوجه.

يعمل على حماية البشرة وتعزيز دفاعاتها الطبيعية، فالقهوة غنية بالعناصر والمواد المضادة بالأكسدة والتي تحمي من آثار الأشعة الضارة للشمس، والتي قد تتسبب في حدوث سرطان الجلد.

ماسك الزبادي بالعسل

لعمل ماسك الزبادي بالعسل، في وعاء نظيف، اخلطي مقدار 3 ملاعق طعام من الزبادي مع ملعقة طعام من العسل الطبيعي.

عندما يمتزج المكونان بشكل جيد، ضعي المزيج على بشرة الوجه بعد غسله وتنظيفه جيداً، واتركيه عليها مدة نصف ساعة، ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

يعيد هذا الماسك البسيط النضارة والإشراق إلى بشرتك، لذا احرصي على تطبيقه مرتين في الأسبوع.

فوائد ماسك الزبادي بالعسل للبشرة

يساهم الماسك في ترطيب البشرة بعمق، وهذا مفيد جدا في فصل الصيف، بالإضافة إلى أنه يحارب جفافها.

يخفف العسل الطبيعي آثار الحبوب والندوب والبقع والتصبغات اللونية الناتجة عن الحبوب الملتهبة، وأيضا صبغات الصيف بسبب الشمس.

يساهم في تنعيم البشرة، وإعادة النضارة إليها.

يعتبر العسل مفيد للبشرة الدهنية لأنه يساهم في تفتيت الدهون.