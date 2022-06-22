الامارات | قتل زوجته لعدم تقديمها العشاء ثم نام بجانب الجثة

شكرا لقرائتكم خبر عن قتل زوجته لعدم تقديمها العشاء ثم نام بجانب الجثة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت شرطة دلهي القبض على رجل بزعم قتل زوجته بعد مشادة بشأن عدم تقديم العشاء. تناول الزوجان الكحول معًا ونام المتهم مع جثة زوجته وهو سكران، دون أن يدرك أنها ماتت.

كان الزوجان يشربان الكحول وعندما رفضت الزوجة تحضير العشاء، اندلع شجار بينهما، مما دفعه الى الاعتداء عليها بعتف ثم خنقها حتى لفظت أنفاسها.

نام الرجل مع جثة زوجته، وأدرك أنها ماتت بعد أن استيقظ.

بعد ارتكاب الجريمة، حاول المتهم الفرار من دلهي بأكثر من 40 ألف روبية نقدًا، ولكن تم تعقبه واعتقاله من مكان آخر في العاصمة.

ويوم الجمعة الماضي، حصلت الشرطة على معلومات تفيد بأن فينود كومار دوبي قتل زوجته سونالي دوبي.

وصلت الشرطة إلى مكان الحادث واكتشفت أن المتهم قتل زوجته بضربها وخنقها بواسطة وسادة، وضبطت مع المتهم 43280 روبية مع حقيبة بها متعلقاته وزجاجتى خمور ووسادة ملطخة بالدماء.

بعد مزيد من الاستجواب، قال المتهم إنه وزوجته شربا الكحول ليلة الخميس الماضي وعندما طلب منها أن تقدم له العشاء، رفضت. وأدى ذلك إلى مشادة بينه وبين الزوجة فصفعته فاعتدى عليها بالضرب وخنقها حتى الموت.

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