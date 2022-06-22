الامارات | 19 من زرافات روثشيلد في حديقة العين

شكرا لقرائتكم خبر عن 19 من زرافات روثشيلد في حديقة العين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت حديقة الحيوانات في العين، أنه ضمن جهودها في حماية مجموعاتها النادرة، تولي زرافات روثشيلد رعاية واهتماماً كبيرين لما تواجهه من تحديات الانقراض في البرية، نتيجة تدمير البيئة والصيد غير المشروع.

وتضم الحديقة حالياً 19 من زرافات روثشيلد المهددة بالانقراض حسب تصنيف الاتحاد الدولي لصون الطبيعة IUCN؛ تبلغ أكبرها عمراً 25 عاماً؛ ويعود موطنها إلى شبه الصحراء الإفريقية في كينيا وأوغندا ضمن بيئة السافانا والأراضي الشجرية.

وكانت بداية حديقة الحيوانات بالعين مع الزرافات عام 1974 بأعلى معايير الرعاية العالمية والحفظ والإكثار والتأهيل حتى وصلت أعدادها إلى ستة ذكور و13 أنثى، ضمن رسالة الحديقة في المشاركة الفاعلة لصون الحياة البرية من خلال البحث وتطوير المعرفة، ورعاية الأنواع، وتعزيز الوعي.

وتتميز حديقة الحيوانات بالعين بإطلاق الأسماء على حيواناتها وإشراك الجمهور في ذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي بالتصويت واقتراح الأسماء، ومن مشاهير الزراف لدى الحديقة؛ زعفرانة وجامبو وماسيليا وبيلي، ولونا المولودة الجديدة التي استقبلتها الحديقة أخيراً.

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