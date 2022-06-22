الامارات | «فرحانة» تحقق حلمها في التجول بحرية

شكرا لقرائتكم خبر عن «فرحانة» تحقق حلمها في التجول بحرية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكّنت مؤسسة «تحقيق أمنية» من تحقيق حلم الطفلة فرحانة (14 عاماً)، التي تُعاني مرضاً يُعيق قدرتها على الحركة، في الحصول على كرسي مُتحرّك، يُمكّنها من الخروج من المنزل بحرية.

وقام فريق عمل المؤسسة بالتحضير لحفل غداء استضافه فندق فيرمونت دبي للطفلة مع أفراد عائلتها. وتفاعل الجميع مع صيحات البهجة التي أطلقتها فرحانة عندما تمّت مفاجأتها بإحضار الكرسي الذي يتناسب مع مقاساتها، إذ سارعت إلى تجربته وابتسامة الفرح تُضيء وجهها الطفولي الرائع.

وتقدّمت عائلة فرحانة بالشكر إلى القائمين على «تحقيق أمنية»، مُثمّنين جهودهم الكبيرة في مواصلة تنفيذ رسالة المؤسسة الإنسانية النبيلة القائمة على تحقيق أمنيات الأطفال المرضى داخل الدولة وخارجها، وإضاءة شمعة الأمل في حياتهم مع عائلاتهم.

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