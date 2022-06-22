الامارات | أعراض عدم تحمّل «الفركتوز».. انتبهوا إلى الفاكهة وقائمة محتويات الأغذية

شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض عدم تحمّل «الفركتوز».. انتبهوا إلى الفاكهة وقائمة محتويات الأغذية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوضحت خبيرة التغذية الألمانية، أستريد دوناليس، أن «عدم تحمل (الفركتوز - سكر الفاكهة) يعني عدم قدرة الجهاز الهضمي على تفكيكه، بسبب نقص إنزيم الكبد المعروف باسم (ألدولاز B)».

وأضافت دوناليس: «إن أعراض عدم تحمّل (الفركتوز) تتمثل في الشعور بالانتفاخ وآلام بالمعدة والغثيان والقيء والإسهال /أو الإمساك، إضافة إلى التشنجات والدوار والإغماء».

وأشارت خبيرة التغذية الألمانية إلى أنه يمكن مواجهة عدم تحمل «الفركتوز»، من خلال الابتعاد عن الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من «الفركتوز» مثل: التفاح والعنب والكرز والبطيخ، في حين يمكن تناول الفواكه التي تحتوي على القليل من «الفركتوز» مثل: الأفوكادو والموز والأناناس والفراولة والخوخ. ومن المهم أيضاً إلقاء نظرة فاحصة على قائمة محتويات الأغذية والمشروبات، إذ قد يختبئ «الفركتوز» بها خلف مسميات أخرى مثل: شراب النشا والعسل الاصطناعي وسوربيتول (E 420) ومانيتول (E 421) وأيزومالت (E 953) ومالتيتول (E 965) ولاكتيتول (E 966) وإكسيليتول (E 967).

كما ينبغي الانتباه إلى أن عبارة «خال من السكر» تعني فقط أن المنتج لا يحتوي على سكر منزلي أي «السكروز»، غير أنه قد يحتوي على «الفركتوز».

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