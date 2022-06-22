الامارات | رسالة امتنان بمساحة 90 متراً.. لأبطال الخطوط الأمامية في «دبي للعلوم»

شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة امتنان بمساحة 90 متراً.. لأبطال الخطوط الأمامية في «دبي للعلوم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مجمع دبي للعلوم، التابع لمجموعة تيكوم، أمس، عن النصب التذكاري لأبطال الخطوط الأمامية الذي صممته مجموعة «كارت»؛ وهو عمل فني يترجم معاني الفخر والامتنان للعاملين في مجالات الطب والأمن والصحة العامة حول العالم، تكريماً لما بذلوه من جهود وتضحيات لرعاية أفراد المجتمع خلال فترة انتشار الجائحة.

ويتكون العمل الفني المبتكر متعدد الأبعاد من 17 جزءاً وبمساحة 90 متراً مربعاً، إذ يجمع ضابط شرطة ومسعفاً وطبيباً وممرضاً ومتطوعاً وعامل نظافة، ونفذ من قبل مجمع دبي للعلوم بالتعاون مع شركة «نيوبرغ» للأدوية و«بوسطن ساينتفك».

وحضر الاحتفالية مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ ورئيس فريق إدارة الأزمات والكوارث الداخلي في شرطة دبي، اللواء عبدالله علي عبدالله الغيثي، والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي للرعاية الصحية، الدكتور يونس كاظم، والمدير العام لمجمع دبي للعلوم، مروان عبدالعزيز جناحي، وعدد من المسؤولين وممثلين عن الجهات المحلية المعنية بالخطوط الأمامية.

وقال مروان عبدالعزيز جناحي: إن «العمل الفني يجسد التضحيات التي قدمها أبطال الخطوط الأمامية في مساعيهم لمواجهة انتشار فيروس (كوفيد-19) حول العالم، ونوجه من خلاله أسمى معاني الاعتزاز والتقدير لأبطالنا الذين تكاتفوا ووضعوا حياتهم في خطر من أجل حماية المجتمع وضمان سلامته، وأسهموا في إنجاح الجهود للتغلب على مختلف التحديات».

وأضاف: «بتوجيهات القيادة قامت الجهات المعنية في دولة الإمارات بجهود جبارة، وأثبتت مرونتها وسرعة استجابتها عند بدء انتشار الجائحة، وبرز ذلك في مستويات الجهوزية المتقدمة التي تمكنا من الوصول إليها لحماية أفراد المجتمع، ونفخر بأن يكون مجمع دبي للعلوم جزءاً لا يتجزأ من النموذج المثالي لإدارة الأزمات، إذ أسهمت الشركات الموجودة في مجمعنا في توفير خدمات الاختبارات المتطورة وخدمات التعقيم، بالإضافة إلى تعزيز جهود التطعيم وغيرها»

من جهته، قال المدير العام والمهندس المشارك في التصميم من قبل مجموعة «كارت» مصطفى خماش: إن «النصب التذكاري هو رسالة إنسانية تحمل أجمل صور التعاطف والتفاني التي جسدها أبطال الخطوط الأمامية حول العالم، وهي مبادرة من شأنها تكريم هؤلاء الأبطال الذين تركوا بصمة مؤثرة في حياة البشرية».

النصب التذكاري في مجمع دبي للعلوم يجمع ضابط شرطة ومسعفاً وطبيباً وممرضاً ومتطوعاً وعامل نظافة.

مروان جناحي:

«نوجه من خلال النصب أسمى معاني التقدير لأبطالنا الذين تكاتفوا ووضعوا حياتهم في خطر من أجل حماية المجتمع وضمان سلامته».

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