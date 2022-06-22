الامارات | 30 عملاً إماراتياً في «مهرجان الخليج» بالبحرين

شكرا لقرائتكم خبر عن 30 عملاً إماراتياً في «مهرجان الخليج» بالبحرين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يترأس مكتب تنظيم الإعلام في وزارة الثقافة والشباب وفد مؤسسات الإذاعة والتلفزيون في الدولة المشاركة بفعاليات الدورة الـ15 لمهرجان الخليج الذي ينظمه جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج، وتستضيفه مملكة البحرين خلال الفترة من 21 إلى 23 الجاري.

ويضم الوفد مسؤولين وإداريين من تلفزيون وإذاعة أبوظبي، وتلفزيون وإذاعة دبي، وتلفزيون وإذاعة الشارقة، وإذاعة رأس الخيمة، وشبكة الإذاعة العربية، سيشاركون بأكثر من 30 عملاً، إلى جانب حضور مجموعة من الندوات، وورش العمل، والحضور في سوق تضم أجنحة عرض متميزة للإنتاج الإعلامي.

وينظّم المهرجان هذا العام 11 مسابقة لمختلف المسلسلات والبرامج الإذاعية للدول الأعضاء في مجلس التعاون، إضافة إلى 10 مسابقات أخرى للمسلسلات والأفلام والبرامج التلفزيونية.

وقال المدير التنفيذي لمكتب تنظيم الإعلام في وزارة الثقافة والشباب، رئيس الوفد الدكتور راشد خلفان النعيمي، إن أهمية مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون تكمن في كونه ملتقى خليجياً يحتفي بالإبداع في مجال الإعلام، بجانب دوره في توحيد الرؤى الإعلامية على مستوى منطقة الخليج العربي، ودعم التميز في مجال الإذاعة والتلفزيون، إضافة إلى تكريم الطاقات الشبابية المبدعة في هذا المجال.

وتنافس خلال المهرجان مؤسسة دبي للإعلام وشركة أبوظبي للإعلام وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون في مختلف المسابقات الإذاعية والتلفزيونية.

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