أفكار هدايا عيد الأب 2022.. «حاجات بسيطة وعملية ممكن تفرحه»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

يحتفل العالم هذه الأيام بعيد الأب، وهو اليوم الذي يعبر فيه الأبناء عن التقدير والحب والامتنان للآباء، وبالتالي يبحثون عن أفكار هدايا عيد الأب 2022، وبطبيعة الحال فإن الهدايا باختلاف أنواعها غالبا لا تناسب الآباء، لأن عدد كبير منهم يحب الاحتفال به في جو عائلي مع الأسرة، خاصة إذا كان الأب كبيراً في السن، أما إذا كان مازال شابا في مرحلة الثلاثينات والأربعينيات من عمره، فتناسبه الهدايا العملية أكثر، وهي تلك الهدايا التي تنقصه من الأشياء التي يخطط شراؤها، على سبيل المثال بعض الأجهزة الكهربائية وإكسسوارات الشواء وغيرها، لهذا يقدم «هن» في السطور التالية أفكار لهدايا عيد الأب وفقا لموقع Bob vila.

أفكار هدايا عيد الأب 2022

تختلف أفكار هدايا عيد الأب 2022 من بلد لآخر، إلا أن الكثير من البلدان تتفق على شراء الإكسسوارات الرجالي كنوع من الهدايا التقليدية، وفي نفس الوقت تكون متطورة لتواكب تكنولوجيا العصر الحديث، مثل المحفظة الجلدية أو حتى السماعات المتطورة «الإيربودز» وغيرها، وتعتبر تلك الأشياء من الذكريات الخالدة في قلوب الآباء مهما كانت بسيطة وغير مكلفة.

محفظة جلد شخصية

تعتبر المحفظة الجلد هي الأهم في أفكار هدايا عيد الأب 2022، وفي كل عام لأنها أكثر عملية ويستخدمها الرجال بكثرة، بالإضافة إلى أن المحفظة الجلدية تعبتر هدية راقية مهما اختلف عمر الأب سواء كان شاباً أو شيخاً كبيراً، وتحديدا حين تكون مصنوعة من الجلد الناعم، ويمكن شرائها محفور عليها أحد حروف اسمه أو اسمه كاملا.

سماعة بلوتوث JBL flib5

بعض الآباء يفضلون الهدايا العصرية، مثل سماعة البلوتوث، فهي ضمن الأفكار لهدايا عيد الأب 2022، ويتوفر بها مكبر الصوت JBL الشهير بـ14 لونًا، وتوفر ما يصل إلى 12 ساعة من وقت التشغيل اللاسلكي حتى يتمكن من الاستمتاع بألبوماته المفضلة أو متابعة الأخبار لأنها تعمل كـ راديو متنقل في نفس الوقت.

ماكينة حلاقة متطورة

تعتبر ماكينة الحلاقة هي الآلة التي لا يستغني عنها الرجال بمختلف أعمارهم من الشباب وحتى الشيخوخة، لذلك من الأفضل أن تضع ضمن أولوياتك في أفكار هدايا عيد الأب 2022 ماكينة الحلاقة المتطورة، وتشمل عدة عناصر تتحكم في درجة حرارة الآلة، وشفرات إضافية، ووسيلة شحن.

كما يفضل بعض الرجال الطهي، ويعتبر الهواية الأكثر شهرة بين عدد كبير منهم، إذ يشتهر بها أصحاب أشهر المطاعم حول العالم، فإذا كان والدك ممن يفضلون الطهي أو يعملون في هذا المجال يمكن شراء الآتي:

موقد نار

يعتبر موقد النار للتدفئة في التجمعات العائلية خلال فصل الشتاء، من ضمن أكثر الهدايا العملية والتي يحبها الآباء، لذلك من المحبب لديهم شراء ذلك الموقد ضمن أفكار هدايا عيد الأب 2022.

شواية للرحلات

كما تعتبر الشواية من أفضل الأفكار العملية لهدايا عيد الأب 2022، إذ أن الكثير من الآباء يحبون الشواء في حديقة المنزل أو أماكن التنزهات، وهو ما تعد هدية مميزة تعجب عدد كبير من الآباء.