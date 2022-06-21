والدة نيرة أشرف تنهار أمام قبر ابنتها: «سبتيني ليه.. مش قادرة أعيش من غيرك»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من التعاطف الشديد سيطرت على نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مع الظهور الأول لوالدة نيرة أشرف، طالبة جامعة المنصورة، التي لقيت مصرعها صباح أمس، بعد طعنها وذبحها على يد جارها وزميلها بالجامعة، والذي أقدم على الانتقام منها لرفضها الارتباط به، وهو ما وقع أمام أعين المارة في حوالي تمام الساعة الحادية عشر صباحا.

انهيار تام انتاب والدة نيرة أشرف، وذلك خلال الظهور الأول لها، حيث باتت تردد الأم المكلومة عبارات الحزن والقهرة لمقتل ابنتها غدرا بتلك الطريقة الشنيعة التي لم يستوعبها عقل حتى اللحظة.

انهيار والدة نيرة أشرف أمام قبرها

وكانت عدسات «الوطن» رصدت حالة الانهيار التي ظهرت خلالها والدة نيرة أشرف، طالبة كلية آداب المنصورة، وذلك عند ذهابها لزيارة قبر ابنتها للمرة الأولى، وذلك بعد الانتهاء من مراسم دفنها ليلة أمس، حيث باتت تردد الأم قائلة: «سبتيني ليه يا نيرة مش قادرة أعيش من غيرك.. قتلك الخاين».

وكشفت والدة نيرة أشرف خلال حديثها أن المتهم الذي يدعى «م.ع» كان يطارد ابنتها ويحاول الارتباط العاطفي بها نظرا لحبه الشديد لها، لكن ابنتها كانت ترفض الأمر نظرا لأسلوبه السيئ، وهو ما دفع أسرتها لتحرير محاضر ضده بعدم التعرض لـ «نيرة».

وخلال الزيارة الأولى لقبر طالبة جامعة المنصورة، التف العشرات من الحاضرين حول والدة نيرة أشرف، في محاولات منهم للتخفيف عنها، ومواساتها في مصابها الكبير.

تفاصيل مصرع طالبة جامعة المنصورة

وفي الساعات الأولى من صباح أمس الإثنين، تفاجئ المارة أمام جامعة المنصورة بإقدام شاب على طعن طالبة بالجامعة وطعنها عدة مرات في أنحاء متفرقة من جسدها، ومن ثم قام بنحرها في رقبتها، وحاول طعن نفسه بعدها لكنه لم ينجح في الأمر نظرا لتجمع الأهالي حوله ونجاحهم في الإمساك به.