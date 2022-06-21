نهاد أبو القمصان تهاجم مبروك عطية بعد حديثه عن طالبة جامعة المنصورة: «روح عيش في الخيمة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الجدل أثارها الداعية مبروك عطية مؤخرا، وذلك بعد حديثه في مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، والذي علق خلاله على واقعة مصرع طالبة جامعة المنصورة، التي وقعت صباح أمس، وهزت جميع القلوب، بعد ذبحها على يد زميلها أمام المارة.

تعليق مبروك عطية على واقعة طالبة جامعة المنصورة

وكان خلال حديثه، أثار مبروك عطية حالة من الجدل، إذ أنه حاول تبرير ما قام به المتهم في واقعة قتل طالبة كلية الآداب جامعة المنصورة، حيث أعاد السبب إلى أن الفتاة كانت غير محجبة، زاعما أن هذا ما دفع الجاني لارتكاب جريمته.

كما نادى مبروك عطية، كافة الفتيات والسيدات لارتداء ما يعرف بـ«الخيمة»، حتى يتم منع حدوث تلك الجرائم في المجتمع.

نهاد أبو القمصان تهاجم مبروك عطية

ومن ناحيتها هاجمت نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، الداعية الإسلامي، في مقطع فيديو عبر منصة الفيديوهات «يوتيوب»، حيث نادت خلاله النائب العام بضرورة أخذ إجراء قانوني سريع ضد «عطية».

وخلال الفيديو قالت «أبو القمصان»: «بلاغ إلى النائب العام في المدعو مبروك عطية، في مواطن مصري اسمه مبروك عطية، بيدعي إنه هو شيخ طالع يقول للناس أو البنات تحديدا عايزة تصوني نفسك لازم تلبسي الخيمة، وبيبرر للي قتل البنت قدام جامعة المنصورة لأن دي طبيعة المجتمع المصري».

وخلال حديثها أوضحت نهاد أبو القمصان أن الداعية الإسلامي مبروك عطية، ارتكب بتصريحاته الأخيرة عدة جرائم، مستطردة: «فالمدعو مبروك عطية بيرتكب عدد من الجرائم، منها تعطيل الدستور والقانون لأنه إذا كانت البنات والستات مسؤولة عن نفسها وإنها لازم تلبس خيمة عشان المجرمين المطلوقين في الشوارع فده لا في دستور في البلد ولا في قانون، تاني حاجة تحريض على العنف، اللي مش هتلبس الخيمة اللي بيقول عليها تستحق اللي بيحصلها بما فيها القتل».

كما شملت الجرائم، بحسب وصف رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، تحريض مبروك عطية على العنف وإشاعة الإرهاب في المجتمع المصري، «بنخوف كل البنات والستات، المدعو مبروك عطية لو عاوز خيمة يروح يعيش فيها، إحنا مش هنلبس خيم لأن الدولة المصرية دولة قانون، وهذا الخطاب التحريضي بيعرض بنات الناس، منهم بنتين أنا أم ليهم».