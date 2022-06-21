الامارات | الاردن..حقيقة تعيين إمام مسجد يعاني من انفصام عقلي مزمن

شكرا لقرائتكم خبر عن الاردن..حقيقة تعيين إمام مسجد يعاني من انفصام عقلي مزمن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثارت وثائق متدولة على منصات التواصل عن تعيين امام مسجد يعاني من انفصام عقلي حاد موجة واسعة من الجدل، خاصة بعد أن شاع بين الناس والمصلين عن تصرفات وممارسات غير منطقية او طبيعبة من امام المسجد.

وكشفت وثائق نشرتها وسائل إعلام محلية صادرة عن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قيام لجنة في الوزارة الموافقة على تعيين شخص يعاني من انفصام عقلي مزمن، بوظيفة إمام في أحد مساجد العاصمة عمان.

ووفق ما أظهرته الوثائق، باشر الشخص عمله في أحد مساجد منطقة أبو نصير، في شهر يونيو من العام الماضي، مقابل مكافاة شهرية على حساب صندوق الدعوة ومقدارها 260 دينارا.

وبين تقرير فحص اللجنة الطبية اللوائية في العاصمة عمان، إصابة الشخص بانفصام عقلي مزمن، وعلى هذا قررت اللجنة تحديد نسبة العجز 80 %، ما يعني إعاقة عقلية دائمة لا تمكنه من التأهيل للعمل. وفق موقع " رؤيا الاخباري".

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