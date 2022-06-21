الامارات | شاب يهرب تاركا صديقته للصوص..«فيديو»

شكرا لقرائتكم خبر عن شاب يهرب تاركا صديقته للصوص..«فيديو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة صادمة لهروب شاب وتخليه عن صديقته، عندما باغتاهما لصان في أحد شوارع المكسيك.

ظهر الشاب وصديقته يسيران معا على أحد جانبي الطريق ممسكين بأيدي بعضهما، وفجأة يظهر لصان فوق دراجة نارية يتوقفان أمامهما، ثم ترجل أحد اللصين.

ركض اللص باتجاه الشاب والفتاة، ليفر الشاب هاربا غير مكترث بمصير صديقته التي تركها بمفردها للصّين، لكن الفتاة بقيت في مكانها محافظة على هدوئها في مواجهة الخطر.

اقترب اللص بشدة من الفتاة مهددا بالاعتداء عليها لكنه اكتفى بسرقة ما معها، ثم عاد ليركب الدراجة النارية خلف زميله ويهرب الاثنان تاركين الفتاة تسير في طريقها. بحسب «spotnik».

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