كيف يتخلص والدا نيرة أشرف من صدمة رحيلها المفاجئ؟.. «الإفتاء» توضح

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

ألم كبير يسيطر على قلوب الكثيرون خلال الساعات القليلة الماضية، عقب انتشار فيديو قتل الشابة نيرة أشرف عبدالقادر طالبة المنصورة على يد زميلها في الجامعة، الذي طعنها لمرات متكررة حتى تأكد من أنها لفظت أنفاسها الأخيرة، وتركها سائلة في دمائها على بعد قليل من أسوار الحرم الجامعي بالمنصورة.

كيفية تخطي صدمة فقدان الابنة

حدث شنيع أدمى قلوب كل من لا يعرفها أيضًا، وتعاطف معه الكثيرون وأشعلوا النيران عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بحقها، والدعاء لها بالرحمة والمغفرة، فما شعور والداها؟

صدمة كبيرة يعيشها الأب والأم بعد فقدانهم ابنتهما نيرة أشرف طالبة المنصورة، خاصة أن وفاتها أصبح قضية رأي عام، يتحدث عنها الجميع، فالألم يحيطهم من كل اتجاه، ولا يمكن الهروب منه أو تخطيته بسهولة، ولكن الله عز وجل يضع عباده في اختبارات، ويمنحهم الصبر والسلوان عليها أيضًا.

وهو ما سبق أن أوضحته دار الإفتاء المصرية عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بها، من خلال ردها على سؤال ورد من أحد الأمهات تسأل عن كيفية تخطي صدمة وحزن فقدانها أحد أبنائها، بعد أن هلك حالها عقب وفاة ابنها الصغير أمام عينها على الطريق.

وجاء رد أحد أمناء دار الإفتاء المصرية، بأنه طمأن السيدة بحديثه أن الحياة الدنيا دار ابتلاء واختبارات يضعنا بها الله عز وجل، لذا يلوم عدم ترك أنفسنا إلى الشيطان وخسارة الدين والدنيا، نتيجة الدخول في حالة من اليأس.

ونصح أمين دار الإفتاء المصرية السيدة بضرورة الرضا بقضاء الله وقدره وعدم التقصير في حقه: «فالحياة مجرد أقدار مكتوبة نعيشها فقط، علينا ألا نستسلم لها، لذا على الأهل الذين يفقدون أحد أبنائهم أن يدعوا لهم بالرحمة والمغفرة، ويطلبوا من الله أن يمنحهم الصبر على ما ابتلاهم لتخطي الصدمة النفسية».

قتل طالبة المنصورة نيرة أشرف

في واقعة صدمت الجميع على جانب أسوار جامعة المنصورة، طُعنت نيرة أشرف طالبة المنصورة لمرات متتالية من قبل زميلها في الجامعة الذي كان يرغب الزواج منها، ولكنها كانت تقابله بالرفض دائمًا، لذا قرر الانتقام منها، ومحوها من على قيد الحياة.

ولم تكن هي المرة الأولى التي تعرض فيها الشاب إلى نيرة، إذ كانت له العديد من المحاولات لمدة عام ونصف، حتى أجرى والدها ثلاث محاضر في الجهات الأمنية ضده سابقًا، ولكنه لم يبتعد عن طريقها.