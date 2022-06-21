تحذير عاجل من «الصحة» للسيدات الحوامل بشأن 3 أعراض.. اعرفي التفاصيل

القاهرة - سمر حسين - ماما

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة عاجلة للسيدات الحوامل، في تقرير رسمي، إذ حذرت من القيء والشعور بالدوخة وتورم القدم من علامات الحمل الطبيعية، ولكن إذا زادت هذه الأعراض عن الحد الطبيعي، ففي هذه الحالة يجب على السيدات الحوامل استشارة الطبيب فورا.

مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين

وتابعت الوزارة في رسالتها للسيدات الحوامل بضرورة متابعة مبادرة رئيس الجمهورية للعناية لـ صحة الأم والجنين، للاطمئنان على صحتك وصحة الجنين طوال فترة الحمل، مؤكدة أن الكشف والعلاج بالمجان في المبادرة.

وعن مواعيد العمل في مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين، قالت الوزارة إن العمل في المبادرة يوميا من الساعة ٨ صباحًا حتى ٢ مساءً ما عدا يوم الجمعة.

وأكدت أنه يمكن التواصل مع الخط الساخن 15335، لمعرفة أقرب وحدة صحية للسيدات الحوامل والاستفادة من ما تقدمه المبادرة خاصة وأنها تقدم العديد من الخدمات الصحية منها الكشف على السمنة والسكر والضغط والزهيري وغيره من الأمراض الوراثية التى تصيب الجنين وفي حال وجود أي مؤشر لأي مرض يتم التحويل لأقرب مستشفي واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

الخط الساخن لوزارة الصحة والسكان

وطالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين ضرورة التواصل معها من خلال الخطوط الساخنة لها لاستقبال كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة والرد عليها من خلال المصادر الرسمية لها، وناشدت الوزارة السيدات الحوامل عند النزول والمشاركة في المبادرة الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، لافتة الى أن الجائحة ما زالت مستمرة ويجب اتباع كافة الإجراءات من ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والبعد عن الزحام وعدم التكدس.

كما أكدت وزارة الصحة والسكان، أن لقاحات كورونا آمنة وفعالة للسيدات الحوامل ويجب الحرص على الحصول على اللقاح، لافتة الى أن اللقاح المتاح للسيدات الحوامل وتم الموافقة عليه هو لقاح فايزر وهو عبارة عن جرعتين، الفصل بينهم 21 يوما فقط.