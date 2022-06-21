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ظهور جديد لمحمد صلاح مع زوجته وبناته بالشاطىء.. «سيلفي و4 ضحكات»

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القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

ماجي زوجة محمد صلاح وبناته مكة وكيان

شارك محمد صلاح، نجم نادي الإنجليزي ومنتخب مصر، متابعيه صور جديدة لأسرته، أثناء قضائهم العطلة الصيفية بأحد الشواطىء، وظهرت فيها زوجته ماجي وابنتيه مكة وكيان.

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ظهور ماجي زوجة محمد صلاح وبناتهم على الشاطىء

وضع محمد صلاح قلب لتعليقه على المنشور الذي ظهرت فيه أسرته الصغيرة، إذ ظهرت زوجته وبناته في بعض الصور بمفردهن وأخرى برفقته، وتفاعل الآلاف مع صورة محمد صلاح وعائلته.

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إطلالات جذابة بقوام ممشوق لماجي زوجة محمد صلاح

يذكر أن أخر ظهور لمحمد صلاح، لاعب ليفربول مع زوجته ماجي وبناته مكة وكيان، كان في ملعب أنفيلد في ختام ، وظهرت ماجي زوجة صلاح بإطلالة خطفت أنظار الكثيرين خاصة مع فقدانها الملحوظ للوزن، ليتكرر ظهورها بقوام ممشوق بعدما فاجئت الجمهور بخسارة وزنها أثناء تسلمها جائزة القدم الذهبية بدلا من محمد صلاح.

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وكانت إطلالة زوجة محمد صلاح الكاجوال في ختام الدوري الإنجليزي محل إعجاب السيدات، وكانت إطلالتها من توقيع Arlington، إذ بلغ سعر البليزر 2720 ريالا سعوديا، وهو ما يقارب 13506.89 جنيه مصري، وبلغ سعر البنطلون 1932 ريال سعودي، وهو ما يقارب 9593.86 جنيه مصري.

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