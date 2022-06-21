الامارات | خلفت أضرارا كبيرة.. أمطار ثلجية بحجم كرات التنس في فرنسا

شكرا لقرائتكم خبر عن خلفت أضرارا كبيرة.. أمطار ثلجية بحجم كرات التنس في فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر مسؤولو مدينة بوردو بجنوب غرب فرنسا أن عواصف مصحوبة برياح شديدة وأمطار ثلجية بحجم كرات التنس اجتاحت المنطقة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، ما أدى إلى تعطل إمدادات الطاقة وتضرر أسطح المنازل وحدوث فيضانات.

وتلقت خدمات الطوارئ 900 استغاثة. وانقطعت الكهرباء عن آلاف الأشخاص، وتم توفير أماكن إيواء طارئة لـ30 شخصا. وتطلب الأمر إخلاء معسكر للعطلة به 126 تلميذًا و28 مدرسا، وقد أصيب طفلان بجروح طفيفة.

ويُعتقد أن أحوال الطقس السيئة ألحقت أضرارا بمزارع الكروم الشهيرة وغيرها من الزراعات في المنطقة.

وعرضت شبكة إذاعة وتليفزيون لوكسمبورج صورا لسيارات لحقت بها خدوش وتحطم زجاجها الأمامي بسبب كرات البَرَد.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في فرنسا إن بعض كرات البَرَد بلغ قطرها 7 سنتيمترات. وسجلت سرعة رياح تصل إلى 115 كيلومترا في الساعة.

ومن المتوقع حدوث المزيد من العواصف في المنطقة وفي منطقة جبال الكتلة المركزية (ماسيف سنترال).

وأطلقت الأرصاد الفرنسية تحذيرا بمستوى اللون البرتقالي في 27 من 96 منطقة إدارية فرنسية واقعة في أوروبا، مع توقع رياح شديدة وأمطار غزيرة وبَرَد.



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