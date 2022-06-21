الامارات | شاب يلقي بنفسه من أعلى برج القاهرة

شكرا لقرائتكم خبر عن شاب يلقي بنفسه من أعلى برج القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقى شاب بنفسه من أعلى برج القاهرة بمنطقة الجزيرة التابعة لقسم قصر النيل بالقاهرة، ليسقط جثة هامدة على الفور، وبعد معاينة جثة المتوفى.

وبحسب أقوال العاملين في البرج، صعد الشاب إلى الطابق الأخير، ثم فاجأ الجميع بالقفز من أعلى البرج، ليسقط جثة هامدة على الفور، وبعد معاينة جثة المتوفى، اتضح وجود كسور في أنحاء متفرقة من جسده ونزيف داخلي أودى بحياته، وأمرت النيابة بتشريح الجثة، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض الواقعة.

وتلقى قسم شرطة قصر النيل بلاغًا من العاملين ببرج القاهرة يفيد بانتحار شاب بعد قيامه بإلقاء نفسه من أعلى البرج.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لموقع الحادث، حيث تبين أن الشاب، صعد إلى الطابق الأخير برفقة صديقه، ثم فاجأ الجميع وألقى بنفسه ليسقط غارقا في دمائه، ويلقى مصرعه على الفور، وشكلت الأجهزة الأمنية فريق لكشف ملابسات الواقعة ومعرفة سبب الانتحار. بحسب موقع «القاهرة 24».

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