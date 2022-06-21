أول ظهور لوالدة نيرة أشرف طالبة المنصورة عند قبرها: عايزة أبصلها وأقف معاها

القاهرة - سمر حسين - ماما

حالة من الانهيار التام سيطرت على والدة نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة وأصدقاؤها في أول زيارة لقبرها بعد انتهاء مراسم الدفن مساء أمس، إذ قُتلت على يد زميلها الذي أشارت التحريات الأولية إلى وقوعه في حبها ورفضها وأسرتها له، ولكنه ظل يطارها حتى نحر عنقها على بعد أمتار بسيطة من بوابة جامعة المنصورة.

نيرة أشرف تظهر ملاك بجناحين في لوحة أصدقائها

بنفس المكان الذي شهد نهاية حياة نيرة أشرف طالبة المنصورة، بدأ أصدقاؤها يومهم صباح الثلاثاء بعد دفنها، إذ صنعوا لها صورة وهي ترتدي فستان زفاف وعلى جانبيها جناحين، كناية عن كونها عروس ملاك لم تهنأ بحياتها، ووقفوا بتلك اللوحة عند مسرح الجريمة، ويلقون الورود موضع مقتلها: «عملنالها صورة اترسمت من فريق أبطال الدقهلية»، وأصروا على الذهاب بتلك اللوحة إلى والدتها.

وعقب ذلك تجمع أصدقاء نيرة طالبة المنصورة في أتوبيس وتوجهوا إلى والدتها في المقابر، إذ أهدوا لها لها لوحة ابنتها ووضوعها أمام القبر، ليزداد انهيار الأم وهي تراها لتردد: «عايزة أبصلها وأقف معاها» وهي تتلمس اللوحة التي تظهر ابنتها كعروس، كما تمنت أن تراها يوما: «كان نفسي أشوفها أحلى واحدة في الدنيا»، خلال بث مباشر لجريدة «الوطن».

صدقات جارية لـ نيرة أشرف طالبة المنصورة

فاجعة نيرة أشرف لم تنته بالصدمة عند رؤية فيديو ذبحها والشعور بالغضب الذي انتاب الجميع لما تعرضت له تلك الفتاة، ما جعل عدد كبير من رواد منصات التواصل الاجتماعي يحثون الجميع على تدشين صدقات جارية لها كلٌ بما يملكه، من خلال تدشين مجموعات على «فيسبوك» لقراء القرآن على روحها كصدقة جارية والدعاء لها، والتذكير بها دائما حتى يدعو لها الجميع.

من هي نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة؟

نيرة أشرف هي طالبة في كلية الآداب جامعة المنصورة، لها أختان متزوجتان، ويعمل والدها معلما في الصباح وعلى سيارة أجرة في المساء، ووالدتها ربة منزل، يتابع نيرة الآلاف عبر «إنستجرام»، ويشهد الجيران والزملاء لها ولأسرتها بحُسن الخلق والبعد عن المشاكل.