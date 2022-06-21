عجينة السيراميك الجاهزة بمكونات بسيطة.. «زيني مطبخك بدون تكاليف»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تعتبر عجينة السيراميك الجاهزة من أكثر المشغولات اليدوية الممتعة التي يقبل على شراءها الكثيرون وخاصة السيدات، إذ أصبحت هواية لأكثرهن إذ تساعدهن على تسلية أوقاتهن، فضلًا عن الفائدة العائدة عليهن منها وعلى منازلهن، من خلال عمل العديد من المنحوتات التي يمكن استخدامها كديكور في منازلهن، لذا يبحثن عن طريقة عمل عجينة السيراميك الجاهزة.

طريقة عمل عجينة السيراميك الجاهزة

ولا يقتصر استخدام عجينة السيراميك على السيدات أو الكبار، إذ كانت ضمن لائحة الألعاب الأساسية للعديد من الأطفال، نظرًا لأنها تصنع من منتجات طبيعية لا تسبب أي ضرر إلى الأبناء، لذا يوضح «هن» من خلال ذلك التقرير طريقة عمل عجينة السيراميك الجاهزة، وطرق استخدامها وفقًا لموقع Pinterest.

مقادير عمل عجينة السيراميك

- كوب نشأ ذرة.

- كوبان ملح.

- ثلثي كوب من الماء العادي.

- نصف كوب من الماء البارد.

خطوات تحضير عجينة السيراميك

- ضعي الملح، في كمية من الماء لمدة تتراوح إلى 5 دقائق في إناء على النار، حتى يذوب تمامًا.

- ابعدي القدر من على البوتجاز، ثم ضيفي إليه الماء البارد، والنشا مع تحريك المكونات جيدًا حتى تحصلين على عجينة متماسكة.

- ضعي القدر على النار مرًة أخرى، مع تحريك العجينة لمرات متتالية حتى تحصلين على قوام سميك ومتماسك.

- ارفعي الإناء من على النار، واتركيه حتى يبرد تمامًا.

- ابدأي في تشكيل العجين مثلما ترغبين، ثم اتركيها حتى تجف في الهواء.أو رشها بدهان الأكريليك، أو طلاء الأظافر.

- يمكنك تخزين العجينة في داخل كيس من النايلون، مع الحرص على إغلاقه جيدًا.

طريقة عمل عجينة السيراميك بالبودرة

المكونات

- كوب من بودرة السيراميك.

- ملعقة صغيرة فازلين.

- كوب غراء سيراميك.

- ربع ملعقة صغيرة من اللون الأبيض.

طريقة التحضير

- ضعي جميع المكونات المذكورة بعيدًا عن اللون الأبيض داخل وعاء.

- ابدأي في عجن المكونات بيديك حتى تحصلين على عجينة ناعمة.

- ضيفي اللون الأبيض إلى الخليط حتى يتغير لونها بالكامل.

- انقلي العجينة داخل كيس من النايلون.

- اتركيها لمدة 24 ساعة.

- يمكنك إضافة ألوان لها، حسب رغبتك.

- العجينة أصبحت جاهزة للاستخدام، يمكنك البدء في تشكيلها كما تفضلين.

ملحوظات عند تجهيز عجينة السيراميك

- يمكنك حفظها في الثلاجة لمدة تتراوح إلى أسبوعين.

- لتزيين العجينة أو إضفاء ألوان إليها، يمكنك استخدام ألوان الطعام الطبيعية.

- لحفظ العجينة لمدة أطول، يفضل وضع نسبة من المواد الحافظة للطعام أثناء تجهيزها.

- يمكنك استغلال عجينة السيراميك في صنع أشكال تلصق على الثلاجة، أو عمل ميدالية للمفاتيح.

- يمكنك تشكيل عجينة متنوعة لتزيين المطبخ.