الامارات | شحنة تجارية هي «الأولى من نوعها على الإطلاق» بين الهند والكويت

شكرا لقرائتكم خبر عن شحنة تجارية هي «الأولى من نوعها على الإطلاق» بين الهند والكويت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل إعلام هندية أن شحنة قوامها 192 طناً من روث الأبقار باتت في طريقها إلى الكويت، وذلك في صفقة تجارية هي الأولى من نوعها على الإطلاق بين كيانين في الدولتين.

ونقلت صحيفة «الرأي» عن وكالة «IANS» للأنباء، فإن إحدى الشركات العاملة في الكويت كانت قد تعاقدت لاستيراد تلك الشحنة لاستخدامها في تسميد النخيل عضوياً بعد أن أثبتت أبحاث أجراها باحثون زراعيون في الكويت أن استخدام روث البقر كسماد عضوي يُعزّز إنتاجية التمر بدرجة كبيرة، حيث نقلت الوكالة عن أتول غوبتا، رئيس الاتحاد الهندي لمزارعي المحاصيل العضوية، قوله: «الشركة الكويتية قرّرت استيراد تلك الشحنة بعد أن اكتشف باحثون زراعيون أن استخدام مسحوق روث الأبقار كسماد عضوي للنخيل أدى إلى زيادة كبيرة في حجم وجودة الثمار».

ونقلت الوكالة عن براشانت تشاتورفيدي، مدير الشركة الهندية المصدرة لشحنة الروث، قوله: «هذه هي المرة الأولى التي تُصدر فيها الهند مثل هذه السلعة العضوية إلى الكويت»، مشيراً إلى أن «أعمال تعبئة شحنة الروث في حاويات قد تمت تحت إشراف من جانب مصلحة الجمارك بولاية راجاستان».

وأشارت الوكالة إلى أن «الاتفاق على تلك الصفقة غير المسبوقة جاء في أعقاب موافقة الهند على استثناء الكويت من قرار نيودلهي الخاص بحظر تصدير القمح إلى خارج الهند، وهو القرار الذي يندرج ضمن تدابير احترازية لمواجهة أزمة الغذاء العالمية».

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