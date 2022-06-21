الامارات | رجل أمن قبض على قاتل طالبة المنصورة يكشف عن نية «شيطانية» للمجرم

شكرا لقرائتكم خبر عن رجل أمن قبض على قاتل طالبة المنصورة يكشف عن نية «شيطانية» للمجرم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف رجل الأمن في جامعة المنصورة، الذي ظهر وهو يلقي القبض على المتهم بقتل طالبة المنصورة، تفاصيل جديدة ومخيفة وصفها بالشيطانية في حادثة قتل الفتاة أمام بوابة جامعة المنصورة، وقبل دخولها الامتحان.

وقال إبراهيم العجرودي، إنه أثناء عمله بالبوابة الرئيسية للجامعة فوجئ بصرخات واستغاثة الطالبات به، من أجل التدخل لفض مشاجرة طالب يعتدي بالضرب على طالبة، ليتوجه إلى مكان الحادث، والذي كان يبعد عنه حوالي 20 مترًا.

وأكد العجرودي لـ «القاهرة 24» أنه ركض تجاه المتهم الذي هدده من الاقتراب منه، لكنه لم يأبه ونجح في توقيفه، وشل حركته، وتمكن من طرحه أرضًا بمساعدة الأهالي، والإمساك بالسكين، مضيفًا: المتهم هددني وقالي لو راجل ادخل عليّ، بس أنا مخفتش منه.

وأشار إلى أن تدخل بينما كانت نية القاتل فصل رأس الضحية عن جسدها، واشار إلى أن تدخله ساهم في عدم نجاح المتهم في هذا الامر المرعب، لافتًا إلى أنه يتذكر المشهد المأساوي للجريمة، وأنه لا يغيب عن عقله وذهنه بسبب بشاعته.

ونجح أحد الأشخاص في توثيق الجريمة، وصور الواقعة بكاميرا الهاتف المحمول ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار المشاعر العاطفية لدى مترددي مواقع التواصل الاجتماعي.

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