احذروا المشروبات الغازية في الصيف.. إليك قائمة بالبدائل الصحية المنعشة

القاهرة - سمر حسين - صحة

قالت الدكتورة نرمين صابر استشاري التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي، إن شرب الماء مهم جدًا، لافتة إلى أن عدم شرب المياه بصورة كافية، يؤدي إلى إصابة الجسم بحالة جفاف، محذرة من العشوائية في اللجوء إلى شرب المياه الغازية.

شراهة شرب المياه الغازية بسبب الجفاف

أضافت نرمين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج «خلاص صحينا» على راديو «ميجا اف ام»، أن تعرض الجسم إلى الجفاف نتيجة عدم شرب الماء، يجعل الفرد يقبل على شرب المياه الغازية بشراهة، مشيرة إلى ضرورة شرب المياه حال التفكير في التوجه إلى تناول المشروبات الغازية التي تحتوي على الصودا، مشددة على أنها لا تغني الجسم عن حاجته للماء.

مشروبات صحية بديلة للمشروبات الغازية

لفتت استشاري التغذية العلاجية، إلى أن المشروبات الغازية مليئة بنسبة مرتفعة من السكر والكافيين، إضافة إلى السعرات الحرارية العالية، بالتالي تؤدي إلى زيادة الوزن، بخلاف أضرارها الصحية، مشيرة إلى إمكانية استبدال المشروبات الغازية، بمشروبات صحية لها مذاق حلو وفي نفس الوقت تنقي الجسم من السموم.

وضربت المثل بتناول المياه الفوراة، مع إمكانية إضافة جوز الهند إليها، للحصول على مذاق حلو ومميز، بالإضافة إلى مشروبات الديتوكس، التي تتضمن إضافة الليمون أو النعناع للماء، أو مشروبات صحية مثل الكركديه، إضافة إلى شرب الماء بانتظام.

اضطربات الطعام النفسية

شددت نرمين صابر، على ضرورة عدم منع أي غذاء للجسم، لافتة إلى أن الأشخاص الذين لديهم عادات طعام خاطئة اكتسبوها على مدار فترات طويلة، حين يلجأون لمنع بعض الأطعمة الضارة، يصابون بعد فترة بما يسمى باضطرابات الطعام النفسية.