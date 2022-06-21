مبادرات السوشيال ميديا لـ طالبة المنصورة.. صدقات جارية ومطالبات بحقها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

سيطرت حالة من الحزن الشديد على المجتمع المصري خلال الساعات القليلة الماضية، عقب انتشار القصة الكاملة لقتل نيرة أشرف طالبة المنصورة ومشاهدة مشهد قتلها وطعنها لمرات متتالية بالسكين من قبل زميلها الذي كان يرغب زوجها، ولكن محاولاته باءت بالرفض لمرات متتالية حتى ذبحها في الشارع.

مبادرات السوشيال ميديا لأجل نيرة أشرف

تعاطف كبير عبر السوشيال ميديا عقب الواقعة، وأصبح اسم نيرة أشرف حديث الرواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وأطلقت العديد من المبادرات كصدقة جارية على روح الشابة التي قتلت غدرًا في ربيع عمرها، فضلًا على مطالبتهم بالقصاص لها.

ولم يقتصر المتفاعلون على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر قصة طالبة المنصورة فقط، إذ حرص الكثيرون على عمل مجموعات للمطالبة بحق الفتاة ومن بينها «حق نيرة أشرف لازم يرجع»، وآخر «صدقة جارية لروح المرحومة نيرة أشرف عبدالقادر».

كما حرص الكثير من قراء القرآن على التصدق لروح الفتاة بآيات من كتاب الله، ودعوة رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتفاعل معهم، والدعاء لطالبة المنصورة نيرة أشرف بأن يتغمدها الله عز وجل بواسع رحمته.

القصة الكاملة لقتل طالبة المنصورة

رفض متواصل من قبل نيرة أشرف لمحاولات زميلها بالجامعة للارتباط بها، مما أثار غضب زميلها حتى وصل به التفكير إلى الانتقام منها واتباعها عقب الانتهاء من أداء الامتحانات في كلية الآداب بالمنصورة، والتهجم عليها بالسكين وتسديد العديد من الطعنات المتكررة لها حتى سالت دمائها بين يديه.

ولم يكتفي المتهم بذلك فقط، إذ حرص على ذبحها حتى يتأكد من أنها لم تعد على قيد الحياة، وكانت جريمته في لمح البصر، دون أي فرصة لأحد من المارة حتى ينقذ الشابة التي قتلت غدرًا وهي في مقتبل عمرها، إذ لم يتبقى منها سوى الحذاء الذي كانت ترتديه.