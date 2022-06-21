«الأهالي لازم يتعلموا الحنية».. باحثة تقدم روشتة للقضاء على العنف الأسري

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت رشا صبري محامية وباحثة، إنّ العنف الأسري ملف شائك، إذ أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت تركز على العنف باعتباره الأمر السائد، مشيرةً إلى أن العنف عندما يتم تصويره والتعامل معه كأمر عادي، فإننا ننشر في العقل اللاواعي صورة عادية عنه، رغم أنها ممارسات ليست عادية، فالأفضل هو تعليم الآباء والأمهات كيف يكونوا أباء وأمهات صالحين.

خطورة موروث اكسر للبنت ضلع يطلع لها 24

وأضافت صبري خلال حوارها مع الإعلاميتين شيرين عفت ورضوى حسن، مقدمتي برنامج «السفيرة عزيزة»، على قناة dmc: «هناك بعض العادات والتقاليد والموروثات الخاطئة التي تؤدي إلى تنامي العنف الأسر، مثل اكسر للبنت ضلع يطلع لها 24، فقضايا الشرف انتشرت لأن الأب ليس حنين والأخ لا يحتوي الأخت، وبالتالي فإن البنت لجأت إلى شخص في الخارج حتى يعوضها عن النقص».

ثقافة الانفصال الراقي

وتابعت محامية وباحثة، أن «الجزع يجب أن يحن على الفرع»، بمعنى أن يتعامل الأب والأخ مع الابنة بحنية، وتقديم الحب والاحتواء: «اللي مش حاسس إنه عنده القدرة يقدم الحب غير المشروط للأبناء يراجع نفسه في قرار الخلفة، وبالتالي فنحن في حاجة إلى التوعية، والأهالي يتعلموا الحنية».

وأشارت، إلى أن الأهالي يجب أن يتعلموا ثقافة الانفصال الراقي، فالأبناء ليسوا في محل خلاف مع الأمهات: «السلامة النفسية أمانة في عنق الآباء والأمهات، وإذا راعينا الله في هذه الأمور، لن يكون هناك عنف أسري».