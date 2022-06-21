 استشاري نفسي يحذر الأمهات: سلسلة ديزني وغيرها تدس السم في العسل

القاهرة - سمر حسين - ماما

قالت الدكتورة سهام حسن، استشاري الطب النفسي وتعديل سلوك الأطفال، إن سلسلة ديزني وغيرها تقوم بدس السم في العسل، وتحريك نفسية الطفل لتربيته على المشاهد الجريئة، وتعتمد على أن الأهل يتركون الطفل وحده لوقت طويل، في وقت هو متواجد في عالمه التخيلي مع أبطال الكارتون الذين يعتبرهم قدوة لهم ويحاول تقليدهم.

الشركات بدأت التركيز على الأبعاد النفسية للأطفال

وأوضحت « حسن» خلال استضافتها ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة» أن الشركات بدأت التركيز على الأبعاد النفسية للأطفال وتحريكها تجاه تلك المشاهد باعتبارها أمور عادية، لافتة إلى أن الطفل قبل عمر الـ8سنوات تكون لديه رغبة في الاطلاع والاستكشاف حتى لجسده، وفي حالة التعامل معه بشكل خاطئ وتوبيخه يضطر الطفل لممارسه الخطأ مرة أخرى بعيدا عن رقابة الأسرة ليرضى دافع الفضول بداخله.

ضرب الطفل خطأ كبير

وأشارت « حسن» إلى أن ضرب الطفل خطأ كبير، ولا بد من تهيئته نفسيا قبل أمره بالرفض أو الابتعاد عنه، لافتة إلى أن الأسرة هي الركيزة الأساسية للمجتمع «لو الأسرة دورها وقع عمر ماتقدر اي مؤسسة انها تحل مشاكل الأسرة».

وأكدت استشاري الطب النفسي وتعديل سلوك الأطفال، أن دور الأم والأسرة بشكل عام هو توعية الطفل وتعليمه كل شيء وخاصة الأماكن الخاصة في جسده والتي لا يحق لأحد الاقتراب منها، كما يجب على الأم أن تحصن طفلها قبل التعرض للمواقف الخارجية وتعرفه الصح من الخطأ.