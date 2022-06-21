الامارات | «باراماونت ميدتاون» يقدم لضيوفه عطلة ممتعة

شكرا لقرائتكم خبر عن «باراماونت ميدتاون» يقدم لضيوفه عطلة ممتعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينقل فندق «باراماونت ميدتاون»، الذي جرى افتتاحه، أخيراً، الضيوف بعيداً إلى عطلة رومانية سريعة مساء يوم الجمعة من كل أسبوع، من خلال تجربة «Brunch Amore» في مطعم Paparazzi Tuscan.

ويمكن لضيوف الفندق خوض تجربة نجوم الأفلام الرومانسية الكوميدية الإيطالية في حقبة الستينات والتلذذ بمشروب Bellini مع وجبة البرانش المسائية.

وبمجرد الدخول إلى مطعم Paparazzi Tuscan، ينتقل الضيوف إلى سحر خمسينات القرن الماضي، مع المغنية الإيطالية إليونورا بارباتشيني التي تقدم مجموعة مميزة من المقطوعات الموسيقية والأغاني الإيطالية الكلاسيكية.

ويمكن للضيوف الاستمتاع بوليمة حقيقية من ثلاثة أطباق كاملة مع المشروبات

«إس إل إس دبي» يحتفل باليوم العالمي لليوغا على الطابق 75

يحتفل فندق «إس إل إس دبي» بسنة كاملة من استضافة جلسات اليوغا كل عطلة نهاية الأسبوع. وبمناسبة مرور سنة على صفوف اليوغا في السماء Yoga in the Sky، يقدّم «إس إل إس دبي» جلسة يوغا مجانية بين السحاب في الطابق 75، اليوم الثلاثاء 21 يونيو، عند الساعة 8:15 صباحاً.

يستضيف الفندق جلسة اليوغا هذه، ومدتها ساعة واحدة، على تراس نادي «بريفلدج» Privilege المطلّ على أفق المدينة المَهيب عند شروق الشمس. تحت إشراف مدرّب اليوغا، تشمل الجلسة سلسلة من التمارين الهادفة إلى تحقيق التوازن في الجسم وتعزيز القوة وزيادة المرونة، ما ينعكس على صحة الجسم والروح والذهن.

كما يمكن لجميع الضيوف الدخول مجاناً إلى مسبح «بريفلدج» وتناول السموثيز الصحية لاستعادة النشاط والاسترخاء بعد الجلسة. ما من طريقة أروع من اليوغا بين السحاب ليبدأ النهار بالاستجمام والتنعّم بمناظر المدينة من الأعالي.

لمحة عامة عن جلسة اليوغا المجانية في السماء

الموقع: نادي «بريفلدج»، فندق «إس إل إس دبي»، الطابق 75

العرض: جلسة يوغا مجانية يليها الدخول مجاناً إلى مسبح «بريفلدج»

التاريخ: يوم الثلاثاء في 21 يونيو

التوقيت: الساعة 8:15 صباحاً

تجربة صوتية مشوّقة مع مكبّر الصوت من «Sonos»

أطلقت Sonos نظام مكبّر صوت جديداً لتوسيع مجموعتها من أنظمة الصوت المنزلية الغامرة، فيتمكّن المستمعون من الوصول إلى المحتوى الذي يعشقونه بكل سهولة. نقدّم إليك نظام مكبّر الصوت المدمج Sonos Ray الذي يوفر صوتاً مذهلاً نسبة إلى حجمه. يمنحك نظام مكبّر الصوت الجديد تجربة صوتية تساعدك على الاستماع إلى مزيد من الموسيقى والإحساس بها من منزلك، تماماً مثل منتجات Sonos الأخرى. وبات بإمكان قسم أكبر من قاعدة عملاء Sonos الاستمتاع بمشاهدة البرامج التلفزيونية والأفلام وغيرها بصوت رائع مع نظام مكبّر الصوت Ray

ويرتقي نظام مكبّر صوت Ray بالترفيه المنزلي مع ابتكارات صوتية جديدة توفر حواراً متوازناً وواضحاً وصوت بيس ثابتاً.

يجمع نظام مكبّر الصوت Ray بين بساطة المنتجات العلامة التي لا تضاهى وبين تعددية استخداماته، كما يأتي بسعر مقبول ليسهل عليك تصميم صالة الأفلام الأولى في منزلك.

«داماس» تضفي لمسة من الحداثة على مجموعة «ألِف»

ترتقي «داماس» للمجوهرات بمجموعتها الشهيرة، «ألِف»، مع تشكيلة جديدة مفعمة بالرقي تحمل اسم «يونيتي»، وتبعث من خلالها روحاً من التجدّد والحيوية في مجموعتها الأكثر تميّزاً على الإطلاق. أبصرت مجموعة «ألِف» النور في نوفمبر 2020 واعتبرت رمزاً لتمكين المرأة واستقلاليتها. وقد سمّيت على اسم الحرف الأول من الأبجدية باعتبارها «الأصل»، وحجر الأساس، ونقطة الانطلاق لأي شيء آخر.

ومع تشكيلة «يونيتي»، تخطو الدار خطوة إضافية إلى الأمام، حيث تتسم التصاميم الجديدة بتشابك بين تركيبات «ألِف» المصنوعة من الذهب، احتفاءً بالعلاقة الوطيدة بين امرأة وأخرى من جهة، وتأكيداً على أهمية التآزر والتعاون في مجتمعات الشرق الأوسط من جهة أخرى. وقد ابتكرت «داماس» للمجوهرات هذه المجموعة لتجسيد التأثير القوي الذي تمارسه كل امرأة على نظيراتها، ناهيك عن التفاعل الذي يحدثه الدعم في تمكين النساء وبناء مجتمعات قادرة على التكيّف مع شتى الظروف.

«لينسكارت» تطلق تشكيلة متنوّعة بمناسبة يوم الأب

كشفت «لينسكارت»، أكبر مصنّع وبائع تجزئة متعدّد القنوات للنظارات عالية الجودة والعصرية في آسيا، عن إطلاق تشكيلة خاصة بيوم الأب الشهر الجاري. وتوفر التشكيلة خيارات أنيقة من النظارات، مع باقة من العروض الجذابة لتقديمها للأب بمناسبة يومه المميز.

وتقدّم «لينسكارت» لعملائها أكثر من 100 تصميم من العلامات الثلاث التابعة لها، وهي: «جون جاكوبس» و«فنسنت تشيس» و«لينسكارت أير»، تتنوّع بين الإطارات المعدنية والإطارات بنمط بيت السلحفاة والنظارات الشمسية من الأسيتات بإطار معدني، إضافة إلى النظارات المعدنية الفاخرة باللون الفضي والأسود. وبذلك توفر التشكيلة خيارات متنوّعة من الهدايا التي تناسب مختلف الأذواق والأنماط. ويتيح برنامج الولاء الحصري الخاص بالعلامة، وعضويته الذهبية، الفرصة للأعضاء للاستفادة من خصم 15%، إضافة إلى عرض شراء قطعتين بسعر قطعة واحدة. ويمكن للمتسوّقين شراء العضوية الذهبية مقابل 100 درهم سنوياً، التي تتيح لهم وصولاً حصرياً لعروض مشابهة على النظارات والنظارات الشمسية، إضافة إلى خدمات الضمان طويل الأمد والاستبدال والإرجاع غير المحدود وغيرها الكثير.

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