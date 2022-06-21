الامارات | صندل «الجلادياتور» يخطف الأنظار من جديد

شكرا لقرائتكم خبر عن صندل «الجلادياتور» يخطف الأنظار من جديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يطل صندل «الجلادياتور» بمثابة نجم لموضة الأحذية النسائية في صيف 2022 ليمنح المرأة إطلالة جريئة تخطف الأنظار.

وذكرت المجلة المعنية بالموضة والجمال Elle أن صندل «الجلادياتور» مستوحى من صندل المصارعين الرومان؛ إذ يمتاز بالأربطة الكثيرة، التي تلتف حول الكاحل أو حول الساق بأكملها.

ويطل الصندل بنعل مسطح أو نعل البلاتوه السميك أو نعل الإسبادريل، كما تأتي بعض الموديلات بإصبع.

ويمتاز صندل «الجلادياتور» بتنوع إمكانات تنسيقه؛ إذ يتناغم الموديل، الذي يلتف حول الساق بالكامل مع تنورة قصيرة أو شورت جينز.

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